مال وأعمال

أشار التقرير إلى أن آخر البيانات المتوفرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2021 مقارنة بسيولة أكتوبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر نوفمبر نحو 315.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 22.6% من مستوى سيولة شهر أكتوبر 2021 البالغة نحو 257.1 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -7.1% مقارنة مع سيولة نوفمبر 2020 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 339.4 مليون دينار. وتوزعت تداولات نوفمبر 2021 ما بين نحو 296.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 18.6 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 666 صفقة، توزعت ما بين 634 عقوداً و32 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 304 صفقة وممثلة بنحو 45.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 115 صفقة وتمثل نحو 17.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 20 صفقة ممثلة بنحو 3%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 212.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 19.1% مقارنة مع أكتوبر 2021 عندما بلغت نحو 178.5 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 69.4% في أكتوبر 2021، واستمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 71.1 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -4.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2021 حين بلغت نحو 74.2 مليون دينار وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 22.6% مقارنة بما نسبته 28.8%.

