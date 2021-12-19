مال وأعمال

بعد توقف دام نحو عامين، يستأنف معرض «هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق في مطلع فبراير القادم دورة انعقاده كواحد من أهم عموم المعارض التي كانت تشهدها الكويت قبل جائحة كورونا المستجد وما رافقها من إغلاق عام ترك انعكاسات شاملة وعميقة على قطاعات الضيافة.

وأعلنت مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير، ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للمعرض السيدة نبيلة العنجري في بيان صحافي عن اقامة «هوريكا الكويت 2022» رسميا بدءاً من الاول وحتى الثالث من فبراير القادم، واكدت ان ذلك « يعكس ارادتنا المشتركة، نحن كجهة منظمة، والمعنيين الرئيسين بقطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والحركة الفندقية في الكويت، بتسريع وتيرة الأنشطة والمبادرات اللازمة والهادفة إلى استئناف دورة الحياة الطبيعية في مرافق هذه القطاعات وفي الحركة الاقتصادية بالكويت ككل في اقرب وقت ممكن».

وقالت العنجري إن «اهمية هذه الاهداف تظهر بالدليل القاطع في ضوء ما جرى خلال السنتين الماضيتين، حيث ادىّ الشلل في معظم مرافق الضيافة والترفيه والسياحة إلى تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر زادت عن ملياري ونصف المليار دولار، (مُقدَّرة على أساس سنوي)، اضافة الى حرمان الاقتصاد الوطني من مداخيل متنوعة بمئات ملايين الدولارات الاخرى، هذا عدا الانعكاسات النفسية والاجتماعية السلبية على حياة المواطنين والمقيمين، جراء تعطل مرافق الضيافة والترفيه والملتقيات والمناسبات العامة.

ولفتت إلى أن «عودة الزخم الى قطاعات الضيافة، بما فيها المطاعم والصناعات الغذائية وتنشيط الحياة الفندقية، يحتاج إلى رؤية جديدة تتضمن 5 خطوات اساسية ومتكاملة هي: أولا: تضافر ومصارحة تامة بين المسؤولين عن هذه القطاعات، ثانيا: تحديد شجاع للتحديات المطروحة على القطاع الخاص والقطاع العام في المدى المتوسط والبعيد، ثالثا: تعزيز الثقة بين مرافق قطاعات الضيافة وفئات وشرائح الزبائن وحاجاتهم وتفضيلاتهم الجديدة، رابعا: تجديد بعض الممارسات المهنية وتنمية الموارد البشرية للقطاعات، وخامسا واخيرا: التشارك في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعات والمجالات بالتعاون مع الجهات المسؤولة في القطاع العام... ومن المؤكد أن مختلف هذه التحديات ستكون حاضرة، بطريقة أو أخرى، في فعاليات المعرض التي سنعلن تفاصيلها في الايام القادمة».

وذكرت العنجري أنه «نظرا لاستمرار استخدام واشغال أرض المعارض الدولية في مشرف لأغراض التلقيح، فإن «هوريكا الكويت» سيقام في مطلع فبراير القادم في فندق كراون بلازا- صالة البركة.. وسيستمر كالعادة ثلاثة ايام (1 و2 و3 فبراير 2022) ستكون حافلة بأجنحة وعروض لابرز شركات ومؤسسات الضيافة في الكويت وبالعديد من الفعاليات والانشطة واللقاءات وجلسات نقاشية ومسابقات في فنون الطهي وبرصد لابرز المستجدات في القطاعات المعنية بالضيافة».

وأشارت الى ان المعرض المقبل يمثل الدورة العاشرة لهوريكا الكويت والتي تتوج أكثر من عشر سنوات من الخبرات والشراكات والأحداث التي تراكمت واسهمت في نمو وتطور صناعات الضيافة ككل منذ العام 2012 وكرّست موقع هوريكا الكويت كأهم حدث من نوعه في البلاد منذ ذلك الحين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير تنظم المعرض بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية صاحبة امتياز وعلامة معارض هوريكا في المنطقة العربية.

