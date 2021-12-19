مال وأعمال

في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية جولة تثقيفية لطلبة كلية الأداب – قسم الإعلام في جامعة الكويت وذلك في مقر المبنى الرئيس للشركة، حيث تخللت الجولة زيارة إلى معرض الشركة الذي تعرف من خلاله الطلبة على تاريخ الخطوط الجوية الكويتية منذ التأسيس مروراً بمراحل بناء وتطوير الشركة وأسطول طائراتها منذ النشأة وفترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت وصولاً إلى الفترة الحالية كما شاهد الطلبة مجسم أول طائرة «كاظمة» للخطوط الجوية الكويتية مع تقديم شرح تفصيلي لأسماء الطائرات واحجامها والتدرج بالزي الرسمي للمضيفين والمضيفات. وتبع الجولة، محاضرة علمية ألقاها مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي عن دور العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الكبيرة في التواصل مع الجمهور وكيفية تحسين صورة الشركة وسمعتها أمام المجتمع بشكل عام ودور دائرة العلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية بشكل خاص وما تحتويه من أقسام مختلفة في الربط فيما بينهم وتحقيق الاهداف المرجوة، كما قدّم العنزي عدداً من النصائح للطلبة عن مهنة العلاقات العامة ودورها وأهميتها في رفعة وتطوّر المؤسسات وتقدّمها.

وقال العنزي: «سعياً منها لتطبيق برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية من حيث دعم وتشجيع التعليم وأبنائنا وبناتنا الطلبة والمنظومة التعليمية في البلاد، تحرص الخطوط الجوية الكويتية على تنظيم مثل هذه الرحلات والجولات التثقيفية في معارضها لتغرس الطموح والمعلومات عند الطلبة بما يساعدهم في اكتشاف مواهبهم وميولهم منذ الصغر، وهذه الرحلات تعد طريقة تشويقية وغير تقليدية لتكسر الروتين اليومي الخاص بالدراسة وفيها فائدة كبيرة للطلبة سواء كانت الرحلة علمية، ثقافية او ترفيهية والتي تنعكس على الطلاب بشكل إيجابي وتزيد من مخزون معلوماتهم عن ناقلهم الوطني للكويت».

