Sunday النهار

مع انحسار وباء كورونا وتداعياته، عادت الحياة تدب من جديد في اوصال العمل الخليجي المشترك بتوجهات جادة نحو وضع الآليات التنفيذية لاحياء فكرة التكامل الخليجي في شتى المجالات، خاصة المجال الاقتصادي.

ويبرز القطاع السياحي نفسه على ساحة التكامل، كبديل فاعل للثروة النفطية، ومجال واسع للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اثبتت التجارب العالمية والاقليمية قدرة القطاع السياحي في تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن النفط باعتباره مصدرا وحيدا ورئيسيا للدخل في المنطقة.

وشدد متحدثون لـ «النهار» على ضرورة استفادة دول الخليج من التقارب البيني الحالي لتعظيم تعاونها الاقتصادي عبر بوابة السياحة، مستفيدة من الامكانيات الكبيرة والواعدة التي تمتلكها والتي تكمل بعضها البعض، كونها تتمتع بامكانيات سياحية كبيرة لتكون وجهه سياحية موحدة للقادمين من الشرق الاقصي أو من الولايات المتحدة الاميركية أو اووربا حيث يمكن اتاحة الفرصة للسائح ان يمر على اكثر من دولة أو 3 دول حيث تمثل دول الخليج منطقة واحدة وتختلف من حيث الطبيعة ومزايا كل دولة عن اخرى.

ولفتوا إلى ان الكويت لديها الكثير من المقومات ما يجعلها قادرة على اللحاق بركب السياحة الخليجية والعالمية، مضيفين ان هناك الكثير من الدراسات الموجودة وتتضمن استراتيجية سياحية متكاملة تم تقديمها لكنها حتى الآن دون تنفيذ.

وبينوا ان وجود تذاكر سياحية لدول الخليجي مدعومة وموحدة سيعزز تلك الامكانيات على المدى البعيد ووجود شبكة تواصل بري متكاملة سيعزز بلا شك من الامكانيات الواعدة التي تتمتع بها تلك الدول.

وأشاروا إلى ان الدراسات والتوقعات تشير إلى ان ما يقارب من 500 مليار ريال سعودي سينفق على السياحة في الخليج على مدار العقدين القادمين، منوهين إلى ان هناك احصائية اقتصادية من جامعة « فرانكفورت « اظهرت ان منطقة الخليج زارها خلال عام واحد قبل الجائحة ما يلامس 50 مليون زائر تتقاسم السعودية والامارات 40 مليون زائر والباقي لدول الكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

ولفتوا إلى ان هناك فعاليات كثيرة ترفع من نسب القدوم السياحي بمنطقة الخليج وابرزها معرض اكسبو في دبي وكأس العالم في قطر ومناسبات كثيرة للجذب السياحي في المملكة العربية السعودية مؤخرا مثل مواسم السياحة، موضحة ان بقية دول الخليج لم تستعد جديا من خلال خطط للاستفادة من الأفواج السياحية وحتي نكون ملتقي للجذب السياحي.

وبينوا ان دول مجلس التعاون يمكنها تفعيل السياحة الداخلية بين الدول بعضها البعض بما فيها من امكانيات مادية بشرط وجود بعض الضوابط والشروط وتفعيل شبكات الطرق بين دول الخليج لتشجيع السياحة الاقليمية التي تستفيد منها كافة الجهات.

وفيما يلي التفاصيل...

تكامل سياحي

في البداية، اكد وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي ان تطبيق فكرة التكامل السياحي الخليجي امر ممكن في ظل الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الدول، لافتاً ان تلك الفكرة ترى النور في حال وجود خبرات جيدة قادرة على تنفيذ الاجراءات المطلوبة.

وأشار إلى ان الكويت لديها القدرة والاستعداد لتكون على خريطة السياحة الخليجية والعالمية التي شهدت تقدماً ملحوظاً في هذا الخصوص.

واستدرك ان السعودية كنموذج تمكن من النهوض وتحويل السياحة لديه إلى مصدر رئيسي للدخل من خلال القرارات الكبيرة والنوعية التي اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى ان هناك قرار واحد يتم اتخاذه وليس هناك لجان وقرارات عدة تؤدي إلى اجهاض اية مشروعات اصلاحية قبل ان ترى النور.

إمكانات كبيرة

وبينت ممثلة منظمة السياحة العالمية في الكويت والمدير العام لشركة ليدرز غروب للاستشارات نبيلة العنجري، ان التكامل السياحي الخليجي واهميتة لم يكن من الموضوعات الحديثة على الساحة السياحية حيث نصت علية كثير من المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لمجلس التعاون الخليجي لسنوات طويلة، مؤكدة ان دول التعاون تتمتع بامكانيات سياحية كبيرة لتكون وجهه سياحية موحدة للقادمين من الشرق الاقصي أو من الولايات المتحدة الاميركية أو اوربا حيث يمكن اتاحة الفرصة للسائح ان يمر على اكثر من دولة أو 3 دول حيث تمثل دول الخليج منطقة واحدة وتختلف من حيث الطبيعة ومزايا كل دولة عن اخرى.

وأضافت العنجري انه لم يعمل بتنفيذ تلك الخطة أو الفكرة قديماً نظراً لعدم الاهتمام بالجانب السياحي منذ فترة، الا ان الاهتمام بالجانب السياحي بدأ جديا في دبي من اكثر من 25 عام ثم المملكة العربية السعودية التي ابتكرت اول نموذج سياحي ديني وهو عمرة بلس حيث سمحت للسائح اوالمعتمر من دول أخرى للخروج إلى مناطق أخرى حيث توسعت سياحيا وفنادق تتيح للسائح زيارة مناطق اخرى.

وأوضحت ان الكويت كانت سباقة جدا من الناحية السياحية وكانت محطا للانظار للسائحين ليس فقط لسائحي دول مجلس التعاون الخليجي بل إلى دول العراق وايران حيث كانت الكويت طريقا لحملات الحج من والى المملكة العربية السعودية وكذلك العراق في النجف وكربلاء.

ولفتت إلى ان المرحلة الأخيرة مع انطلاق العمل السياحي في المملكة العربية السعودية وتاتي بعدها دبي وقطر وسلطنة عمان والبحرين، موضحة ان الوجهات الخليجية تأرجحت ما بيم ارتفاع والانخفاض لعدم اكتمال رسم خطة واضحة للجانب السيايحي.

وأكدت العنجري ان هناك فعاليات كثيرة ترفع من نسب القدوم السياحي بمنطقة الخليج وابرزها معرض اكسبو في دبي وكاس العالم في قطر ومناسبات كثيرة للجذب السياحي في المملكة العربية السعودية مؤخرا مثل مواسم السياحة، موضحة ان بقية دول الخليج لم تستعد جديا من خلال خطط للاستفادة من الافواج السياحية وحتي نكون ملتقي للجذب السياحي.

ولفتت إلى ان الكويت ما زالت الدولة الوحيدة التي لم ترصد هذا القطاع الهام رغم وجود استرتيجة للسياحة تم تسليمها للدولة للتنفيذ لتكون الكويت احدي الوجهات السياحة الجاذبة، مشيرة إلى ان الكويت ستكون مصدرا للجذب حال التوجه والاستعداد الهام للجذب السياحي مؤكدة ان الكويت لديها من البني التحيت والمرافق التي تؤهلها للجذب السياحي من طرق وفنادق ومطارات حيث نحتاج لفنادق من الدرجات المختلفة وخطوط الموصلات.

وبينت ان دول مجلس التعاون يمكنها تفعيل السياحة الداخلية بين الدول بعضها البعض بما فيها من امكانيات مادية بشرط وجود بعض الضوابط والشروط وتفعيل شبكات الطرق بين دول الخليج لتشجيع السياحة الاقليمية التي تستفيد منها الجهات كافة.

نموذج للتكامل

ومن جانبه، اعتبر مؤسس المركز العربي للاعلام السياحي خالد خليل ان دول مجلس التعاون نموذجا متكاملا في الخدمات والمقومات السياحية ساعد في وضع مسارات تطويرية هائلة.

وأضاف خليل ان دول الخليج تمتلك اقتصاديات قوية وخطط طموحة لاستبدال النفط الأسود بالنفط الأبيض واقصد هنا قطاع السياحة الذي يستطيع بتخطيط جيد وخطط طموحة قابلة للتنفيذ ان تحول المداخل المالية من النفط إلى السياحة أو على الاقل التساوي، مشيرا إلى ان توافر البنية التحتية السياحية وكذلك الكوادر البشرية والتشغيلية سيساعد احداث نقلة نوعية في كافة دول الخليج العربي خلال السنوات القادمة.

وذكر ان دول الخليج العربي تفوقت على دول كثيرة من مطارات ضخمة وفنادق فاخرة ووسائل نقل متقدمة ونظم مالية عالمية، مدللا على ذلك كم الفاعليات والأحداث العالمية التي تقام بمختلف دول المجلس فاكسبو بالامارات والفورميلا بالسعودية وكأس فيفا العرب وكاس العالم بقطر.

وأشار إلى ان الدراسات والتوقعات تشير إلى ان ما يقارب من 500 مليار ريال سعودي سينفق على السياحة في الخليج على مدار العقدين القادمين، منوها إلى ان هناك احصائية اقتصادية من جامعة «فرانكفورت» اظهرت ان منطقة الخليج زارها خلال عام واحد قبل الجائحة ما يلامس 50 مليون زائر تتقاسم السعودية والامارات 40 مليون زائر والباقي لدول الكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

مطلوب قرار

عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سلمان الوقيان اشار إلى ان الاصلاحات مطلوبة لتنويع مصادر الدخل، الا ان ازمة تطوير اي قطاع ومن بينها القطاع السياحي، تكمن في تعدد قنوات صنع القرار وكثرة الجهات الرقابية العديدة التي تصطدم بتنفيذ القرارات.

وأشار الوقيان إلى ان الاصلاحات الاقتصادية والمالية في الكويت تحتاج إلى قرار للبدء في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي لا يمكن العمل على تنفيذها الا من خلال وجود رؤية وقرار جاد لوضع الكويت على طريق السياحة الاقليمية والخليجية.

خطة شاملة

ومن جانبه، اوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي ان فكرة التكامل السياحي الخليجي وغيرها من الاصلاحات تصب جميعها في تنوع مصادر الدخل وهناك امكانات كبيرة وواعدة على المستوى الخليجي يمكن من خلالها ان تكمل بعضها البعض.

ولفت ان ما يؤجل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن معالجة الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة هو التأخر في تنفيذ القرارات والاصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى ان ترهل نظام الحكومة وبطء اتخاذ القرار. لذلك نحتاج تحديد هدف واضح كحكومة وكشعب والاتفاق على الحاجة للتحرك بشكل اسرع وتحديد خطط مرتبطة بجدول زمني وتنفيذها.

وهناك اوجه خلل في العديد من الاجراءات الادارية كالتعيينات والترقيات الغير منظمة. وعليه يتم اختيار قياديين غير قادرين على التحرك بسرعة كافية أو كفائتهم ضعيفة. لذلك يجب ان يصاحب الهدف والخطة وسائل حديثة لتنفيذها ومتابعة التاخير ومعالجته.

سياحة شمسية

وبدوره، شدد الخبير السياحي كمال كبشة على الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الكويت في العديد من المجالات، مشيراً إلى ان السياحة الشمسية من بين عوامل الجذب السياحي الذي تمتلكه الكويت والذي يمثل احد اهم وسائل الجذب السياحي لها على المستوى الخليجي.

وشدد على ان الكويت يمكن وضعها على خريطة السياحة العالمية والاستفادة من امكاناتها الكبيرة والهائلة المنصوص عليها في رؤية كويت جديدة 2035.

وقال ان تلك الامكانيات الكبيرة تحتاج إلى قرارات ورؤية للتنفيذ، مشيراً إلى ان تأسيس هيئة عامة للسياحة من بين الأمور التي ستساعد على تطبيق مثل تلك الرؤية، لتكون القرارات قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وبين ان وجود كوادر مؤهلة للشباب من الأمور المطلوبة بشكل عام خلال الفترة المقبلة، فتوافر كوادر وطنية من الجنسين في القطاع السياحي تعد من بين الأمور التي تعزز هكذا توجه في الفترة المقبلة.

وقال ان التطبيقات العالمية والتعرف على الرؤى الحديثة ستكون لها صدى كبير في وضع الكويت على طريق السياحة الخليجية.

وأشار إلى ان تطبيق التكامل السياحي سيعزز السياحة الخليجية امام المواطنين الخليجيين حيث يمكن للسائح الخليجي التمتع بجميع الامكانيات في كل دولة ويؤدي في الوقت نفسه إلى فتح المجال امام السياح للعمل على تطوير تلك الامكانيات.

التكامل ممكن

ومن جانبه، اوضح مدير عام شركة الصالحية العقارية ان التكامل السياحي الخليجي ممكن جداً، فهناك بعض الدول لديها سياحة طول العام مثل الامارات التي تفتح ابوابها طول العام للسياح القادمين اليها.

وبين ان ما يشاع عن ان منطقة دول الخليج لا تصلح للسياحة باعتبارها من المناطق الحارة هو امر يجافي المنطق، على اعتبار ان هناك دولاً مثل السعودية والامارات وقطر ومملكة البحرين تجاوزت هذا الأمر بكثير.

وأشار إلى ان المهرجانات السياحية والترفيهية يمكن ان تكون باباً من ابواب التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع دولها بأجواء معتدلة مثل سلطنة عمان وبعض اجزاء من السعودية طوال العام.

وتطرق زنداح لأهمية وجود شبكات تواصل بري فيما بين تلك الدول، بالاضافة إلى العمل على استخراج فيزا بسعر منخفض وموحد بين دول الخليج تمكن من حدوث التكامل المطلوب بين تلك الدول.

