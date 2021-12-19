Sunday النهار

شاركت الممثلة لمياء طارق صورة من كواليس مسلسل اعتراف تجمعها بالفنان محمود بوشهري وكتبت في منشورها: وبلشت قصتنا - اعتراف. وظهرت لمياء بستايل شعر كاريه وقد ارتدت نظارة سوداء كما فعل بوشهري، فيما لفتت إطلالتها باللوك الجديد إعجاب المتابعين، إذ ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بالشعر القصير- البوي. يأتي مسلسل «اعتراف» من إخراج محمد سمير تأليف مريم الهاجري، ومن بطولة محمود بوشهري، لمياء طارق، حصة النبهان. وهو دراما قصيرة مكونة من ثماني حلقات، تدور أحداثها في قالب الغموض حول قاتل غامض يحاول الجميع فك رموز جرائمه. ويبدو أن العمل من نوعية الرعب والأكشن كونه يحمل بصمة قاتل محترف.

