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اقامت فرقة المسرح الشعبي حفل تكريم اسرة مسرحية «الطابور السادس» التي شاركت في مهرجان الكويت المسرحي وقد حضر الحفل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل الفيلكاوي وايضا د. بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني وأحمد التنان مدير ادارة الموسيقا بالمجلس الوطني والمخرج نجف جمال وحسين المفيدي نائب رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي وجمال اللهو عضو مجلس ادارة جمعية الفنانين وغيرهم.

وقد رحبت الفنانة فاطمة الطباخ عضو مجلس ادارة الفرقة ومديرة العلاقات العامة بالحضور، وقالت ان فرقة المسرح الشعبي شاركت في كل دورات مهرجان الكويت المسرحي منذ تأسيسه عام 1989 وحصلت على جائزة افضل عرض ثلاث مرات عن الأعمال إعدام أحلام عبد السلام، من هو، الطابور السادس».

اما د. نبيل الفيلكاوي فقد اعرب عن سعادته وشعوره بالفخر تجاه الجيل الجديد في فرقة المسرح الشعبي، وقال ان هذا الجيل هو الجيل الخامس للفرقة وعليه مسؤولية كبيرة لاسيما ان فرقة المسرح الشعبي من الفرق المسرحية العريقة على مستوى المنطقة وهي الأقدم منذ ان اسسها محمد النشمي عام 1954 وقدمت اول عمل عام 1955، فضلا عن انها قدمت اعمالاً مسرحية عالمية سواء في العالم العربي أو اوروبا حيث قدمت عروضاً في رومانيا، مشيرا الى ان هذا الجيل يستحق ان يتحمل الأمانة لأنه سيكون أهلا للريادة المسرحية في المستقبل. وقد القى الدكتور بدر الدويش كلمة اكد فيها ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هو المسؤول عن الهوية الثقافية والفنية ومجلس الأمة الذي هو عنوان للحرية والديموقراطية.

وقال ايضا: هذا الإنجاز المسرحي ليس غريبا على المسرح الشعبي ولا على هذا الجيل لأن هذه الفرقة لها تاريخ مع الفرق المسرحية الأهلية الأخرى والفرق الخاصة الموازية التي تشارك دائما في فعاليات المهرجان المسرحي.

وبعدها تم تكريم كل من الفنانين يوسف البغلي وسالي فراج وعبد الله الحمود، ماجد البلوشي ممثل، محمد جمال الشطي ممثل، والدكتورة منى التميمي عن تصميم الأزياء والديكور واسماء عيسى والمؤلفة فاطمة العامر، فلول الفيلكاوي و هاني عبد الصمد وباسم نبيل،و فاضل النصار و مرح عبد الكريم و، وفي النهاية تم تكريم الدكتور بدر الدويش.

