Sunday النهار

أكدت الفنانة مي عمر غيابها عن دراما رمضان 2022، والتحضير لمسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني.

واستغلت مي عمر عدم انشغالها بتصوير أي مسلسلات هذه الفترة، وتعاقدت على بطولة 4 أفلام جديدة، أحدثهم كان فيلم بعنوان «بضع ساعات في يوم ما»، والذي يقوم ببطولته كريم فهمي، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني، من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

وقبلها كانت أعلنت مي عن مشاركتها في بطولة فيلم «بنات رزق» مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد من خلاله دور نصابة، والفيلم من إخراج مرقس عادل ومن تأليف كريم شيرين، وسيتم تصوير معظم مشاهده في دبي. كما تنتظر مي عمر بدء تصوير مشاهد فيلمها الجديد «تحت تهديد السلاح»، والذي يقوم ببطولته حسن الرداد، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعباس أبو الحسن، وجوري بكر، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

