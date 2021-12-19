Sunday النهار

انضم النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى قائمة اللاعبين الذين ودعوا الملاعب مجبرين بسبب مشاكل في القلب، بعدما أعلن لاعب برشلونة اعتزاله كرة القدم الأربعاء الماضي بعد المشاكل التي تعرض لها على مستوى القلب. وقال أغويرو وهو يبكي، إنه اتخذ القرار بعدما طلب منه الأطباء التوقف عن اللعب حفاظا على صحته.

وكان المهاجم الأرجنتيني أصيب باضطراب في ضربات القلب خلال المباراة ضد ألافيس التي أقيمت في 30 أكتوبر.

وغادر الهداف التاريخي لسيتي الملعب قبل الاستراحة أمام ألافيس 1-1 عقب إصابته بدوار حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها برشلونة أن «كون» كان يتبع «إجراءات علاجية».

وأضاف النادي وقتها «هو في إجازة مرضية للأشهر الثلاثة المقبلة. سيتم تقييم فعالية علاجه لتحديد عملية شفائه».

وترك أغويرو مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبًا، الصيف الماضي عقب مشاركته مع منتخب بلاده المتوج بلقب «كوبا أمريكا» في يوليو الماضي.

وغادر أغويرو سيتي باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفًا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (184 هدفًا في 275 مباراة).

وعانى أغويرو قبل انتقاله إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، من إصابة بفيروس «كوفيد-19».

ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو، ثالث الهدافين في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.

وأثار إعلان المهاجم الأرجنتيني اعتزاله الكرة تعاطفا كبيرا من قبل نجوم الكرة المستديرة، حيث عبر لاعبون وأندية عن تعاطفهم مع أغويرو، بداية ببرشلونة الذي نشر على تويتر صورة لأغويرو وكتب «كون (لقبه)، سيكون لديك دائما منزل هنا في برشلونة».

اللاعب ليونيل ميسي، نشر صورا له ولأغويرو في حسابه على تطبيق إنستغرام وقال: «مسيرة مهنية كاملة معا، عشنا لحظات جميلة جدا وأخرى لم تكن كذلك، كلها جعلتنا نتّحد أكثر وأكثر ونصبح أصدقاء أكثر».

وتابع ميسي: «سنواصل العيش معا خارج لعبة كرة القدم، بالتأكيد سنستمر في الشعور بالسعادة لأنك شخص ينقل السعادة لأولئك الذين يحبونك».

وختم ميسي قائلا: «كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا يا صديقي».

أما نادي مانشستر سيتي، حيث لعب أغويرو، فكتب في تغريدة: «الحقائق تتحدث عن نفسها، سيرخيو هو بكل بساطة أكثر المهاجمين قوة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز».

وعلق المدرب السابق لأغويرو، بيب غوارديلا، في حديث لـ «ESPN Brazil» قائلا: «مارادونا غزا إيطاليا، ميسي غزا إسبانيا وأغويرو غزا إنكلترا»، في حين غرّد قلب دفاع الألماني، جيروم بواتينغ: «لاعب عظيم ومسيرة عظيمة ومباريات عظيمة، حظا سعيدا بالنسبة للمستقبل».

من جانبه، مدح ليروي ساني زميله، قائلا: «أنت أسطورة حقيقية للعبة، لقد شرفني أن ألعب معك يا سيرجيو، أتمنى لكك كل التوفيق في مستقبلك».

وتمنى جيمس ميلنر، الظهير الأيمن السابق لمانشستر سيتي لاغويرو الصحة دائما، وقال: «أتمنى التوفيق والصحة لواحد من أفضل العظماء».

وأجبرت الاضطرابات القلبية التي يعاني منها اللاعب الأرجنتيني، مهاجم برشلونة الإسباني إلى إعلان اعتزاله اللعب نهائيا بعمر الثالثة والثلاثين.

وقال أغويرو في مؤتمر صحافي في ملعب «كامب نو» الخاص بنادي برشلونة: «لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي. إنها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري، لأن الصحة تأتي في المقام الأول».

وأضاف ابن الثالثة والثلاثين بصوت مرتجف وعينين دامعتين «لقد اتخذت قراري قبل 10 أيام بعد أن قمت بكل شيء ممكن لكي أحصل على الأمل بمعاودة اللعب. أنا فخور جدا بمسيرتي. لطالما حلمت بأن أكون لاعباً محترفاً منذ اللحظة التي لمست فيها الكرة عندما كنت في الخامسة من عمري».

وتوجه بالشكر إلى نادييه السابقين بقوله: «أريد أن أشكر أتلتيكو مدريد الذي منحني الفرصة عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري وبالطبع مانشستر سيتي الذي يدرك الجميع مشاعري تجاه هذا النادي وكم حظيت بالعناية هناك».

وأضاف: «لا أدري ما ينتظرني في الحقبة الجديدة من حياتي، لكني مدرك بأن ثمة أناساً يحبونني وسأتذكر الأشياء الرائعة دوماً». وأثارت حوادث سقوط بعض اللاعبين وشكواهم من أمراض القلب اهتماماً طبياً لدراستها والبحث عن أسبابها لتفادي تكرارها، ونجى أكثر من لاعب من موت محقق داخل الملعب، مثلما حدث للاعب بولتون فابريس موامبا الذي فاجأ الحاضرين في ستاد «وايت هارت لين» بسقوطه مغشياً عليه علي أرض الملعب دون التحام مع أي لاعب، وظل علي أرضية الملعب دون حراك لعدة دقائق سادت خلالها مشاعر القلق والحزن التي انتابت لاعبي وجماهير الفريقين قبل أن يحمله المسعفون إلي خارج أرض الملعب وسط تصفيق وهتافات الحاضرين، الأمر الذي أدي إلي إلغاء المباراة بأكملها.

عاد موامبا للحياة من جديد بعدما توقف قلبه لمدة 78 دقيقة احتاج بعدها لصدمات كهربائية لتنشيط القلب وقضي أربع أسابيع في أحد مستشفيات لندن، وكان قد أعلن موقع نادي بولتون أن موامبا وقتها كان يعاني من الوفاة السريرية. سافر بعدها إلي بلجيكا لإجراء فحوصات طبية علي يد متخصصين في أمراض القلب، نصحه علي إثرها الأطباء باعتزال كرة القدم نهائيا.

وتوقفت مسيرة النيجيري نوانكو كانو لمدة تسعة أشهر بعد فترة قصيرة من قيادته نيجيريا للفوز بذهبية أولمبياد 1996 عندما اكتشف الأطباء في إنتر الإيطالي مشكلة في قلبه. وخضع اللاعب النيجيري لجراحة في الولايات المتحدة قبل أن يستكمل مسيرته في العام التالي.

واكتشف الأطباء في إنتر أيضا مشكلة في ضربات قلب السنغالي خليلو فاديغا بعدما تعاقد معه النادي وطالبوا أحد أبرز اللاعبين في نهائيات كأس العالم 2002 بالاعتزال.

لكنه فاديغا واصل مسيرته وبعد انضمامه لبولتون واندررز في 2004 خضع لعلاج مشكلة قلبه بعدما سقط خلال إحماء قبل لقاء توتنهام.

أما الإسباني روبن دي لا ريد اللاعب السابق في ريال مدريد وأحد أفراد المنتخب الإسباني المتوج بيورو 2008. فقد سقط في نوفمبر من العام 2008 بصورة مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام ريال يونيون ضمن مسابقة كأس الملك، وسرعان ماتم استبداله وخرجت بعدها تقارير صحفية تشير إلا أن اللاعب يعاني من مشاكل في القلب وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده حينها. غاب بعدها دي لاريد عن الملاعب الإ أن خرجت التقارير الطبية في يناير 2010 لتؤكد أن اللاعب يعاني من مشكلة مزمنة في القلب ولن يستطيع المشاركة في المباريات بعد ذلك. اضطر دي لاريد بعدها إلي اعلان اعتزاله في الثالث من نوفمبر من نفس العام وهو في سن الخامسة والعشرين بعدما تأكد من استحالة عودته مرة أخري للمارسة كرة القدم. كما أجبرت مشاكل القلب الاسترالي ذا الأصول المقدونية كريس ناوموف لاعب نادي سيدني أف سي الاسترالي السابق، على إنهاء مسيرته مبكراً والاعتزال في سن الـ21 عاماً. الجناح الشاب كان قد ارتبط في وقت سابق بإتفاق يمكنه من الانتقال لصفوف نادي الدرجة الثانية (نومانسيا الإسباني) بعقد يمتد لثلاث سنوات مع نهاية الموسم. ولكن الفحوصات الطبية التي أجراها تمهيداً لانضمامه لناديه الجديد اظهرت اصابته باعتلال عضلة القلب التضخمي المعروف بالاختصار (HCM) الأمر الذي قد يعرضه مستقبلاً لخطر السكتة القلبية في حال استمراره بشكل اطول في الملاعب. كاجراء احترازي اعلن لاعب منتخب الشباب الاسترالي السابق والملقب بـ «كيكي» اعتزاله رسمياً في 4 يوليو 2016 بعد مسيرة في الملاعب استمرت لثلاثة أعوام فقط، شارك خلالها في خمسين مباراة احرز فيها ثلاثة أهداف، وتوج فيها عام 2014 بجائزة افضل لاعب شاب في الموسم. وكذلك الحال بالنسبة للاعب سلمنقة الإسباني ميغيل غارسيا الذي سقط هو الآخر مغشياً عليه في أكتوبر من العام 2010 أثناء مباراة فريقه أمام ريال بيتيس ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد أن تعرض لأزمة قلبية في الدقيقة 60 من أحداث المباراة، ولم يستطع غارسيا التنفس لـمدة 25 ثانية إلى ان تمكن الأطباء من اسعافه وتم نقله بعدها لمستشفي جامعة سلمنقة.

أعلن الأطباء المعالجين له في وقت لاحق عن عدم استطاعة اللاعب ممارسة كرة القدم من جديد وأن عليه إعلان اعتزاله فوراً، وهو الأمر الذي تم إعلانه فيما بعد، ليختتم غارسيا مشواره مع الكرة في سن الـ31 بعدما تنقل بين صفوف أندية عدة أبرزها ريال سرقسطة ولاس بالماس وقادش وأخيراً سلمنقة.

