Sunday النهار

تتنافس دول العالم على دخول موسوعة «غينيس» من أجل الأرقام القياسية، والتي تُعتبر من الكتب المرجعية التي يكون صدورها سنويا. كما أنها تضم منجزات عالمية وصلت إلى أرقام القياسية، بالإضافة إلى إن هذه الموسوعة عبارة عن سلسلة من الكتب التي حققت مبيعات كثيرة، علاوة على أنها تُعد من الموسوعات الدقيقة. والموسوعة التي أنشأها البريطاني هيوغ لبفر عام 1954، تحضر فيها دول الخليج العربي بشكل لافت، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وجد «الخليج أونلاين» أنها سجلت أكثر من 40 رقماً قياسياً في الموسوعة. وكان أحدث رقم خليجي قياسي من نصيب قرية الغضا وسط السعودية، حيث أعلنت «غينيس» يوم الثلاثاء 14 ديسمبر، أكبر حديقة نباتية بالعالم لأشجار الغضا الصحراوية. وحطمت الكويت رقماً قياسياً خلال احتفالات اليوم الوطني عام 2019، بحمل علم لبلادهم بطول 2019 كيلومتراً، ليدخل موسوعة «غينيس» باعتباره أكبر علم في العالم حينها. ومن أبرز المنشآت الإماراتية التي دخلت موسوعة «غينيس» كان برج خليفة الأعلى في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 متراً، حيث يعد أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم، بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان في عام 2009.وبحسب موسوعة «غينيس» فإن «دبي مول» هو أكبر مركز تجاري في العالم من حيث إجمالي المساحة. ومن أبرز الأرقام القياسية التي حققتها السعودية واحة الأحساء التي دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم. كما دخل مسرح مرايا الذي يقع بمحافظة العلا شمال غربي المملكة في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم. ودخلت المملكة أيضاً بمعلم «برج الساعة» في مكة المكرمة موسوعة «غينيس»، كأطول برج ساعة في العالم بارتفاع يزيد عن 600 متر، وأكبر ساعة واجهة في العالم. وفي قطر دخل ميدان رياضة «الكاليسثانيك» الذي افتتح في فبراير 2021، في العاصمة القطرية الدوحة، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر ميدان لهذه الرياضة في العالم من حيث المساحة والمعدات.

وفي البحرين عام 2018، وخلال الاحتفالية بتأسيس متحف البحرين الوطنيّ، دخلت المملكة البحرين الموسوعة عبر عزفٍ متواصلٍ على العود قدمه الفنان سعد جواد على مدى 24 ساعة و30 دقيقة في مكتبة المتحف.وفي عُمان، سجلت السلطنة عام 2015 رقما قياساً في الموسوعة، وذلك من خلال صناعة أكبر طبق للحلوى العمانية، وهي الحلوى التقليدية في السلطنة. وفي العام 2018 تمكنت السلطنة من دخول موسوعة «غينيس» من خلال المبادرة الوطنية للتبرع بالدم، حيث بلغ عدد المتبرعين 5555 متبرعاً خلال 8 ساعات، محطمة بذلك العدد السابق المُسجل باسم الهند والذي بلغ 3034 متبرعاً في الزمن ذاته.

