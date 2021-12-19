Sunday النهار

البساطة والجمال والاتقان والطبية والذكريات الجميلة امور ومسميات ارتبطت بذكريات الماضي الجميل وزمن الطيبين، وحتى الاجيال التي لم تعش تلك الفترة لمست جمالها وتمنت لو كانت تعيش ذلك الزمن بمجرد ان يروا ملامح ذلك الزمن من خلال البرامج والفعاليات والمعارض التي تحاكي ذلك الزمن ومن خلال المقتنيات والانتيكا القديمة التي يهوى جمعها والاهتمام بها ثلة نادرة من الهواة والباحثين واقامتهم لمتاحف خاصة بهم، ومن هؤلاء الباحث والمهتم في التراث صاحب انتيكات الكندري عضو فريق الطيبين للتراث «بو عبداللطيف» علي الكندري.

الكندري اكد ان المجتمع بمختلف اجياله يحب التراث والزمن الجميل زمن الطيبين وهذا الحب لمسه من خلال احتكاكه بالجمهور في الفعاليات والمعارض وزوار المعارض وحبهم الجلي لمقتنيات ذلك الزمن، لافتا الى انه تعلق بحب الانتيكا منذ اكثر من 25 عاما واسس متحفه الخاص في منزله وجمع فيه كل جميل من الانتيكات والمقتنيات الجميلة.

واشار الكندري الى انه - وفريقه فريق الطيبين - التراثي يهدفون الى ايصال رسائل مجتمعية واخلاقية الى الجيل الحالي من خلال عملهم التراثي ولوحاتهم التراثية بالاضافة الى اطلاعهم على معاناة الاباء والاجداد ومشقتهم في كسب رزقهم وامور اخرى تحدث عنها من خلال حديثه مع «النهار» من خلال اللقاء التالي: ? حدثنا عن هوايتك، وكيف كانت البداية؟

? هوايتي بالانتيك بدأت قبل 25 عاما او اكثر مع خالي عندما كنت صغيرا واعمل معه في بيته، حيث كان خالي يقولي رتب هذه القطعة او نظفها وانتبه لها «دير بالك» امسكها جيدا لكي لا تقع من يدك وتنكسر، و«شوي شوي» عندما احس انني أتمكن من عملي نصحني بان اقتني الانتيكات والقطع القديمة في منزلي ويكون لي متحفي الخاص وبالفعل اخذت منه مجموعة قطع بسيطة وصرت اعتني بها فاحببت الهواية اكثر وتطورت حتى وصلت الى ما انا عليه حاليا.

? كيف كانت ردة فعل من حولك؟

? في بادئ الامر كانت الاغراض عندي بسيطة وقليلة وكان من حولي من اهلي واصدقائي داعمين لي ومنبهرين بالاشياء التي اقتنيها ودائماً يدعمونني ويشجعونني بكلامهم،خصوصا والدي رحمة الله عليه كان دائماً يدعمني.

ويوجهني وينصحني «حط كذا وسو كذا» وضع القطع هذه هنا وبالشكل هذا، كذلك والدتي اطال الله بعمرها مازلت اتعلم منها ومن توجيهاتها، ناهيك عن اخواني واخواتي وخالاتي وكل الأهل دائماً واذا عندهم اغراض او انتيكا قديمة يحضرونها لاضعها عندي في المتحف.

? هل تجد صعوبة في الوصول الى مصادر الانتيكا القديمة والوصول الى مصادرها؟

? نعم لا شك في ذلك لأن ما اقتنيه من تحف وانتيكات وسلع وافلام وكاسيتات ووثائق وغيرها تعتبر اشياء نادرة ومن الصعوبة ان تجدها في اي مكان بالاضافة الى كونها غالية الثمن، وبالنسبة لبعض مصادري فانا اتواصل مع اشخاص من اهل الخبرة ويعملون في نفس المجال واثق بهم فاحصل منهم على القطع النادرة والوثائق المهمة.

? هل تواصلت مع من سبقك من اصحاب الخبرة والاسماء اللامعة في هذا المجال؟

? بالفعل تعلمت وما مازلت اتعلم من اصحاب الخبرة ولهم مني كل الشكر والتقدير وعلى رأسهم خالي خالد عبدالرحمن وحسين القطان الباحث بالتراث وصالح المذن الباحث بالتراث والكاتب ايوب حسين الله يرحمه، وأهلي مازلت اتعلم منهم، فمجالنا عميق وله تاريخ واسرار وامور تحتاج منا ان نتعاون ونتبادل الخبرات ونتعلم ممن سبقنا.

? ما اهم مقتنياتك التراثية؟

? لدي الكثير من المقتنيات والانتيكات النادرة واكثر ما اعتز به «كبت» والدي الله يرحمه والذي كان ذكرى من اثاث زواجه من والدتي، كذلك امتلك اول جواز دفتري صدر بالكويت سنة 1949 وجوازات الخمسينيات والسبعينيات وغيرها من المقتنيات القديمة.

? حدثنا عن متحفك الخاص؟

? متحفي بشكل عام يحتوي كل شيء من المقتنيات القديمة وكثير من الناس والمهتمين يأتون ليستمتعوا بالنظر اليها والتصوير ويستذكرون ذكرياتهم ايام الطفولة فالكل يتذكر بيت الجد او الأب والمدرسة والفريج القديم ويرون الاشياء القديمة ويتذكرون ماضيهم الذي يذكرهم بكل شيء جميل ومميز.

? حدثنا عن فريق الطيبين؟

? فريق الطيبين فريق فعال ومتنوع ويضم اعضاء من كل الاجيال صغارا وكبارا وانا احد هؤلاء الاعضاء، يعمل بمجالات عديدة منها التطوع لخدمه البلد وكل من سكن فيها وهو فريق متعاون مع الكل والجميع ولنا فعاليات كثيرة، وامتدت مشاركاتنا الى خارج الكويت

ومازلنا على هالحال لله الحمد واتوجه بشكر خاص لرئيسة الفريقي الاستاذه ايمان الشراح ولكل عضو بالفريق من الصغير الى الكبير.

? هل سبق لك شاركت في معارض او فعاليات؟

? لا شك طبعا شاركت في كثير من المعارض والفعاليات ولايخفى عليكم انا عضو بفريق الطيبين للتراث مع الاستاذة ايمان الشراح

مؤسس الفريق وشاركنا في كثير من الفعاليات بمؤسسات ووزارات وكانت لنا مشاركات بالموروث الشعبي (قرية صباح الاحمد التراثية) قبل فترة الـ«كورونا»، ولدينا دكاكين بالقرية.

وفي كل فعالياتنا كنا نرى التقدير والفرحة في عيون الجمهور ومحبة الناس الذين يقدرون مستوانا وكان الكل عندما يحضرون فعالياتنا «ماودهم» يغادرون المكان لأن بالفعل تستوقفهم اعمالنا وفعالياتنا كل الشكر لفريق الطيبين للتراث واشكر كل عضو بالفريق الرائع.

? هل تمت الاستعانة بمقتنايتك في برامج او فعاليات اعلامية او احتفالية؟

? نعم تمت الاستعانة كثيرا بمقتنياتي القديمة والانتيكا في بعض البرامج وانا بخدمتهم لأنهم يوصلون رسالة عن الماضي ويحافظون على كل قطعة يأخذونها مني يعتبرون القطعة لهم ومن حلالهم.

? ياترى هل الناس يهتمون بالماضي؟

? يهتمون كثيرا بشكل لا تتصورونه واغلبهم يكون عنده قطعة قديمة محتفظ بها او عارضها في البيت حتى يراها الناس، فالماضي وادواته ومظاهره يعني للناس البساطة والطيبة والجمال والذكريات الجميلة وتلاحظ هذا الاهتمام في اوقات المعارض والفعاليات والاقبال الكبير عليها.

? كيف ترى الاهتمام الحكومي في اختصاصكم؟

? امانة نود ان يكون هناك اهتمام اكثر ودعم حكومي ويكون لنا مكان مخصص للمقتنيات القديمة لأن اعداد اصحاب التراث كبيرة ومقتنياتهم كثيرة واحيانا كبيرة بالحجم لذلك نحتاج الى مكان يجمعنا لكسب الخبرات من بعضنا ونتعلم ايضاً من الناس والزوار للمعرض.

? هل تحب ان يهتم ابناؤك بمجال التراث ويكملون مسيرتك؟

? احب ذلك كثيرا واود ان يهتم الكل بمجال التراث والانتيكات، ونحاول أن نشجع الناس على الاهتمام لأنها تجسد ماضي اجدادنا واهلنا ونحاول أن نعلم الجيل الجديد كيف كان الاولون يعملون بتعب ومشقة للحصول على لقمة العيش واسعاد اسرهم.

? كلمة اخيرة؟

? نحن اصحاب المقتنات التراثية نحاول نوصل رسالة للجيل الحالي

والمستقبلي كيف كانت حياة اجدادنا يعيشون على البساطة والشغل وتحمل المسؤولية، وكل الشكر لجريدة «النهار» على المقابلة الممتعة والخفيفة.

