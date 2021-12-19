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الدوحة- الوكالات: شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، فعاليات المسير الوطني للدولة 2021، الذي أقيم على كورنيش الدوحة ضمن احتفالات قطر بيومها الوطني.

كما شهد المسير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البلد، وعدد من المسؤولين والضيوف الأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، فضلا عن الأعيان وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين.

واليوم الوطني القطري- الذي نظم هذا العام تحت شعار «مرابع الأجداد أمانة»- هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (مؤسس دولة قطر) الحكم عام 1878.

وهنّأ الشيخ تميم، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أهل قطر والمقيمين بها بذكرى اليوم الوطني للدولة، قائلا: «في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير».

ويعد المسير الوطني تقليدا سنويا في اليوم الوطني، حيث تشارك جميع القطاعات العسكرية والشرطية في عرض عسكري يحضره أمير الدولة، ويقام على كورنيش الدوحة وسط مشاركة شعبية كبيرة.

وبعد عزف النشيد الوطني، وإطلاق 18 طلقة مدفعية تيمنًا بتاريخ تأسيس دولة قطر، بدأ المسير بالعرض البحري المرئي لمجموعة من القطع البحرية الحديثة من سفن النقل والدعم اللوجستي، والزوارق السريعة، والسفن والزوارق القتالية المجهزة بأحدث المنظومات الدفاعية والهجومية.

تبع ذلك العرض الجوي لعدة أنواع من الطائرات العسكرية متعددة المهام الدفاعية والهجومية، ومجموعة من الطوافات تقدمتهم مروحية «الأباتشي»، بالإضافة إلى الطائرات الحربية المقاتلة والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن وطائرات الإخلاء والطائرات الاستعراضية.

ثم بدأ دخول مشاة القوات المسلحة تتقدمهم دبابة من نوع «ليوبارد» ومدرعتا «جيوبارد» دفاع جوي، ومن ثم دخول السرايا من طابور القوات البرية وطابور القوات الجوية، وطابور القوات البحرية، والدفاع الجوي، والشرطة العسكرية، وسلاح الحدود، والكليات العسكرية المختلفة، والقوات الخاصة المشتركة، وقوة الإسناد العامة، ومشاة الحرس الأميري، ومشاة وزارة الداخلية، وطابور أمن المنشآت، وقوات الفزعة، ثم تلاه استعراض سرايا قوة الأمن الداخلي (لخويا)، مع دخول الفصائل العسكرية المختلفة، ومجموعة الخيالة والهجانة.

واختتم المسير بدخول طلائع الإسقاط المظلي والعروض العسكرية الجوية.

وكان الشيخ تميم بن حمد شارك، في «عرضة هل قطر»، التي أُقيمت في الساحة الخارجية للديوان الأميري بمنطقة كورنيش الدوحة مساء الجمعة، احتفالًا باليوم الوطنيّ للدولة.

