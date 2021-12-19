عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: رأى البيت البيض في تقريره السنوي حول مناقشات نهاية العام الإقليمية في ?الشرق الأوسط?، أن «لبنان كان لديه كل الدلائل على تحوله إلى دولة فاشلة، لكننا عملنا بجد وبهدوء تام»، لافتا إلى أنه «عملنا مع سفيرتنا في بيروت ?دوروثي شيا? وفرنسا وآخرين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الفاسدين بشكل خاص في النظام السياسي اللبناني، لأننا أوضحنا أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم أن ينقذوا لبنان، هم ?اللبنانيون? أنفسهم وخاصة القادة السياسيون اللبنانيون الذين يتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم».

ولفت إلى أن «لبنان لديه حكومة جديدة يقودها الآن رئيس الوزراء ?نجيب ميقاتي?، ونحن على اتصال وثيق معه. أرسلنا وكيلة وزارتنا للشؤون السياسية، ?فيكتوريا نولاند? إلى بيروت، كما زار كبير مستشارينا لشؤون الطاقة في ?وزارة الخارجية?، عاموس هوشستين، بيروت، حيث عمل على صفقة غاز بين مصر ولبنان مع دعم ?البنك الدولي?، وهي مهمة للغاية، كما أنها قيد التنفيذ ونعتقد أنها مهمة جدًا للحفاظ على الاستقرار ومحاولة إخراج لبنان من الأزمة التي يعيشها». وأضاف «نعمل خلف الكواليس من أجل لبنان ونحن نمضي قدمًا».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه البالغ إزاء المحن التي يواجهها لبنان قبيل زيارته إليه هذا الأسبوع.

وقال غوتيريش، في رسالة مصورة: «تزيد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من حدة معاناتكم. وتتفاقم هذه المعاناة من جراء جائحة كوفيد-19».

وأضاف: «سأحل بلبنان في هذا السياق حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان».

وأشار غوتيريش إلى أنه سيلتقي خلال زيارته إلى لبنان بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لدعم لبنان.

وتابع: «آمل أن تتاح لي الفرصة للحديث مع الشعب اللبناني من جميع الخلفيات والمجتمعات الأهلية وللاستماع إليه».

وأكد غوتيريش أن «إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان. لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد». واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية.

