عربيات ودوليات

الأمم المتحدة- الوكالات: دعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إلى عدم التصديق بأن الحرب في سورية انتهت محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية. جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة.

وشدد على أن بلاده «ترحب بعودة سورية إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، وطريق سورية نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها».

وقال المعلمي مهاجما نظام الرئيس السوري بشار الاسد «لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سورية». وأضاف «لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم» وتابع «لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق». وقال المندوب السعودي ان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد. وأوضح أن السعودية أسهمت في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وجمع كلمتها، بعيداً عن أي نفوذ أجنبي.

