عربيات ودوليات

مانيلا - الوكالات: لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم في أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات امس مشيرة إلى أن الكارثة خلفت «أضراراً جسيمة» في المناطق الأشد تضرراً في وسط الأرخبيل وجنوبه. واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار «راي» الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن. وحين ضرب «راي» جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصاراً فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة. وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 155 كيلومتراً في الساعة الجمعة مع تقدم الإعصار في الأرخبيل حيث خلف أضراراً جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.

وقد ضرب عصر الجمعة شمال جزيرة بالاوان الوجهة السياحية الشهيرة قبل ان يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام. وأظهرت صور التقطها الجيش من الجو أضرارا جسيمة في مدينة جنرال لونا إى حيث توافد الكثير من هواة ركوب الأمواج والسياح قبل عيد الميلاد، مع ابنية فقدت اسطحها والركام الذي يغطي الأرض.

