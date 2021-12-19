عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت السلطات في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة من تفش سريع لمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا. فقد قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إن بلاده التي تسجل عددا متزايدا من الإصابات بفيروس كورونا يجب أن تستعد لما وصفه بموجة هائلة جديدة مرتبطة بتفشي المتحور «أوميكرون». وفي فرنسا المجاورة عقدت الحكومة اجتماعا، وأعلنت عن إجراءات جديدة بحلول أعياد الميلاد لمواجهة خطر حدوث موجة وبائية خامسة مدفوعة بتفشي «أوميكرون».

وكانت باريس قد أعلنت الخميس تشديد شروط دخول المسافرين من المملكة المتحدة من أجل الحد من انتشار «أوميكرون». من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن المتحور «أوميكرون» سيسود في فرنسا مطلع العام الجديد. وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة الهولندية بشأن التعامل مع «كوفيد-19» يوصون بأن تدخل البلاد في حالة إغلاق «صارمة»، وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير الذي قد يكون شهرا «رهيبا» بسبب عودة الجائحة.

وفي الولايات المتحدة حذر الرئيس جو بايدن من أن بلاده ستشهد قريبا انتشارا واسعا للمتحور «أوميكرون» في فصل الشتاء. وتدعم المعطيات والتوقعات في الولايات المتحدة تحذيرات بايدن الذي تسعى إدارته لإقناع الأميركيين بضرورة التلقيح لمواجهة خطر فيروس كورونا ومتحوراته.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مصدر أن الدوري الوطني الأميركي لكرة القدم سيؤجل مجموعة مباريات في نهاية هذا الأسبوع بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 لاعب في دوري كرة القدم الأميركية ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي. وخلص إحصاء أجرته «رويترز» إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع الجمعة إلى 808 آلاف و661 حالة من 806 آلاف و214 في اليوم السابق، وذلك بعد وفاة ما لا يقل عن 2447 شخصا.

وسجلت أستراليا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد-19» امس لليوم الثالث على التوالي، إذ يتزايد الانتشار في أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان لكن رئيس الوزراء سكوت وريسون واصل التقليل من شأن مخاطر تخفيف البلاد القيود المرتبطة بالجائحة.

