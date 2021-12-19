عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: رُصدت أول اصابات بالمتحور «أوميكرون» في مصر الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التي أكدت ان المصابين هم ثلاثة مصريين تبينت إصابتهم لدى وصولهم الى البلاد من الخارج. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك ليل الجمعة السبت إن نتائج الاختبارات التي تجرى للمسافرين القادمين الى البلاد في مطار القاهرة «أثبتت وجود ثلاث حالات إيحابية للمتحور «أوميكرون» ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها». وأوضحت الوزارة أن شخصين من المصابين بالمتحور أميكرون «لا يعانون من أي أعراض والثالث يعاني من أعراض خفيفة وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة الطبية وتم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للمخالطين».وبلغ إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر، وفقا للبيان نفسه، 373,509 مصابين توفي منهم 21277 شخصا.

