عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، امس أن حصيلة الاقتتال القبلي بإقليم دارفور غربي البلاد، بلغت 248 قتيلا منذ مطلع أكتوبر الماضي. وذكرت اللجنة الطبية (غير حكومية) أنها «أحصت حتى الآن 49 من ضحايا الاقتتال بولاية شمال دارفور في الفترة من بداية أكتوبر حتى الآن». وأوضحت العدد الكلي لضحايا الاقتتال الذين أحصتهم اللجنة في ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور منذ مطلع أكتوبر وحتى الآن ارتفع إلى 248. والجمعة أعلنت اللجنة أن حصيلة الاقتتال القبلي في ولايات «غرب وجنوب ووسط» الإقليم، بلغت 199 قتيلا منذ أكتوبر. وقبلها بيوم قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 83 ألف شخص نزحوا منذ أكتوبر من إقليم دارفور جراء العنف فيما أعلنت السلطات السودانية السبت الماضي أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي لحسم التفلتات الأمنية في الإقليم. ومنذ مطلع أكتوبر تمزق اشتباكات بالأسلحة الآلية إقليم دارفور، الذي شهد حربا دامية اندلعت في 2003 واستمرت عدة سنوات ما أوقع 300 ألف قتيل وأدى إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

