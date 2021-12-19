دوليه

سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 43 في الدوري الالماني في العام 2021، ليحطم الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع أسطورة بايرن غيرد مولر الذي حققه في 1972، خلال فوز العملاق البافاري برباعية نظيفة ضد ضيفه فولفسبورغ في مباراته الاخيرة للعام، ضمن افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة اول من أمس.

وكاد أن يهدر ليفاندوفسكي هذه الفرصة بعد أن تحتم عليه الانتظار حتى الدقيقة 87 لتحقيق هذا الإنجاز الجديد، بعد أن سجل الاهداف الثلاثة الاولى توماس مولر (7)، الفرنسي دايو أوباميكانو (57) ولورا سانية (59).

وكان ليفاندوفسكي عادل رقم غيرد مولر عندما سجل ثنائية في الفوز الكاسح 5-0 على شتوتغارت الثلاثاء، مقابل ثلاثية لسيرج غنابري.

وكان «ليفا» سجل 41 هدفًا الموسم الماضي في البوندسليغا محطمًا الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد والذي كان بحوزة الراحل «المدفعجي» مولر منذ موسم 1971-1972 عندما سجل 40 هدفًا.

ووصل العملاق البافاري الى ختام مثالي للعام بانتصاره الخامس تواليًا في الدوري والسابع في جميع المسابقات، بينها على وصيفه بوروسيا دورتموند في الدوري وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا ليختتم المجموعة بالعلامة الكاملة في الصدارة.

وكان ليفاندوفسكي إيجابيًا ربما قبل المباراة بشأن تحطيمه للرقم القياسي ضد منافسه المفضل، إذ رفع بهدفه اليوم رصيده الى 11 هدفًا في آخر 12 مباراة ضد فولفسبورغ في الدوري و25 في 25 مباراة في البلوندسليغا، بينها الخماسية التاريخية التي سجلها في غضون تسع دقائق بعد دخوله من مقاعد البدلاء ليقود فريقه للفوز 5-1 في سبتمبر 2015. ورفع بايرن رصيده الى 43 نقطة.

وافتتح بايرن التسجيل أمام مدرجات خالية في ملعب أليانز أرينا بسبب التدابير المتعلقة بجائحة فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الاصابات، بعد أن سدد غنابري كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس لتتهيأ أمام مولر من مسافة قريبة تابعها في الشباك (7). وتوالت الفرص بعد الاستراحة وأبعد كاستيليس تسديدة قوية من الشاب جمال موسيالا لتتهيأ أمام سانيه سددها فوق العارضة (55).

وضاعف أوباميكانو القادم هذا الموسم من لايبزيغ تقدم الفريق البافاري بعدما وصلت الكرة الى مولر داخل المنطقة من سانيه، رفعها جميلة قصيرة الى قلب الدفاع الفرنسي الذي تابعها رأسية في الشباك (56).

ولم يتأخر سانيه لإضافة الثالث بتسديدة رائعة بيسراه من مشارف المنطقة لولبية الى يمين الحارس البلجيكي (59).

ونجح ليفاندوفسكي بتحطيم الرقم القياسي بعد أن رفع أوباميكانو كرة جميلة خلف المدافعين، وصلت الى موسيالا داخل المنطقة مررها مباشرة برأسه الى «ليفا» الذي تابعها «على الطائر» مسجلا هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين.

