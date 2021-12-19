دوليه

عزز إنتر حامل اللقب صدارته للدوري الايطالي بانتصار سادس تواليًا جاء على حساب مضيفه المتذيل ساليرنتانا بخماسية نظيفة أول من أمس، ضمن المرحلة الثامنة عشرة، ليقترب من لقب بطل الشتاء. وسجل أهداف النيراتسوري الكرواتي إيفان بيريسيتش (11)، الهولندي دنزل دمفريس (33) التشيلي ألكسيس سانشيز (52)، والبديلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (77) وروبرت غاليارديني (87).

ورفع إنتر رصيده إلى 43 نقطة بفارق أربع عن نقاط عن جاره وغريمه ميلان الذي يلاقي نابولي الرابع (36) اليوم على ملعب سان سيرو في في قمة المرحلة.

وأثبت «نيراتسوري» قدرته على الفوز باللقب للموسم الثاني تواليًا رغم رحيل مدرب أنتونيو كونتي وهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، منذ أن ألحق بنابولي هزيمته الأولى للموسم في ضربة أثرت معنويًا على الفريق الجنوبي الذي مني بعدها بهزيمتين على أرضه أمام أتالانتا وإمبولي.

وافتتح بيريسيتش التسجيل برأسية إثر ركنية نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (11).

وأحرز اللاعب الهولندي دمفريس الهدف الثاني عندما مرر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الكرة إلى دجيكو ومنه إلى دمفريس إلى داخل المنطقة سددها صاروخية في سقف المرمى قبل أن يؤكد الحكم أنها تجاوزت الخط بالكامل (33).

وسجّل سانشيز الثالث بتسديدة إلى يمين الحارس (51)، ثم أحرز مارتينيز، بديل شانشيز، الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة (77) قبل أن يضيف البديل الآخر غاليارديني الخامس بعد أن وصلته كرة أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة تابعها في المرمى(87).

وعاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات في الدوري بفوزه 3-1 على ضيفه جنوى ليزيد من محن المدرب الأوكراني أندري شيفتشنكو.وسجل أهداف فريق العاصمة الإسباني بيدرو (36)، فرانتشيسكو أتشيربي (75) وماتيا زاكاني (81) فيما أحرز فيليبو ميليغوني الهدف الشرفي للضيوف (86).

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده الى 28 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مؤقتًا نقاطًا مع يوفنتوس وروما. في المقابل، تواصلت مآسي شيفتشنكو الذي خسر للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري ليقبع في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

