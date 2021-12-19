دوليه

ستنضم منتخبات أميركا الجنوبية إلى دوري الأمم الأوروبية اعتبارًا من عام 2024، وفق ما قاله نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» البولندي زبينييف بونييك. وقال اللاعب السابق في مقابلة مع صحيفة «ميجيكي» البولندية إن مسابقة «دوري الامم الاوروبية المقبلة هي الاخيرة بموجب النظام الحالي...اعتبارًا من 2024، ستنضم منتخبات كونميبول الى دوري الامم. لا أعرف بعد بموجب أي نظام». وتابع «نعمل على الفكرة» مضيفًا «سيجعل ذلك من دوري الامم أكثر أهمية»، في خطوة قد تشكل ضربة لاقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإقامة كأس العالم كل سنتين. ويضم اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) عشرة منتخبات بما فيها البرازيل والارجنتين. وقال متحدث باسم «يويفا» في حديث مع وكالة فرانس برس إن «يويفا» يعمل على مشاريع عدة مع كونميبول، بما فيها دوري أمم مشترك ولكن لم ننه أي شيء حتى الساعة ولم نتخذ أي قرارات بعد». يعتبر بونييك الذي لعب مع يوفنتوس روما الايطاليين في ثمانينات القرن الماضي، أسطورة في بولندا، حيث درب أيضًا منتخب بلاده (2002) وشغل منصب رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم منذ العام 2012 قبل أن يتركه في الحالي لينضم الى يويفا.