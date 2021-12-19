دوليه

سيكون مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا قادرًا على قيادة فريقه ضد مضيفه نيوكاسل في الدوري الانكليزي الممتاز اليوم، بعد أن جاء فحص كوفيد-19 سلبيًا بعد اختبار سابق مشكوك بنتيجته. واضطر غوارديولا في وقت سابق أول من امس الى إلغاء المؤتمر الصحافي على هامش المباراة بعد اختبار مشكوك بنتيجته. ولكن بعد أن أجرى فحص الـ «بي سي آر» للمرة الثانية، تأكدت نتيحة السلبية. وتشكلّ هذه المواجهة واحدة من خمس مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز لا يزال من المقرر أن تقام في نهاية هذا الأسبوع بسبب سلسلة من التأجيلات نتيجة للارتفاع السريع في أعداد حالات «كوفيد-19» في بريطانيا. كما أكد بيب أن أحدًا من لاعبيه جاءت نتيجته ايجابية في الايام الاخيرة «الجميع جاهز، فقط فيران (توريس الاسباني) يغيب (بسبب الاصابة)»، كما أكد عودة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعد ايقافه لتراكم البطاقات ليغيب عن الفوز الكاسح بسباعبة نظيفة ضد ليدز يونايتد الثلاثاء وسيكون «جاهزًا مع الجميع للعب». وشوهد غوارديولا آخر مرة علناً الأربعاء عندما مثّل سيتي خلال إعلان اعتزال مهاجم فريقه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (33 عاماً) في ملعب «كامب نو» في برشلونة بسبب مشكلات في قلبه، بعدما كان وصل إلى كاتالونيا مطلع الموسم الحالي بعد 10 أعوام أمضاها في ملعب «الاتحاد» في مانشستر. ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر ليفربول، و4 نقاط عن تشلسي الثالث.