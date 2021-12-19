دوليه

تابع نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري تألقه عقب تحطيمه أول من امس الرقم القياسي المطلق لعدد الرميات الثلاثية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مبرهناً على أنه لن يكتفي بهذا القدر فسجل 30 نقطة في مباراة الفوز على بوسطن سلتيكس 111-107 أول من أمس.

وحافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية مع 24 فوزاً مقابل 5 هزائم، في حين مُني يوتا جاز الثالث (20-8) بخسارة أمام سان انتونيو سبيرز 126-128.

وقال كوري الذي أضاف إلى رقمه القياسي خمس ثلاثيات، وفي إشارة إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه الثلاثاء والعدد المتزايد من حالات «كوفيد-19» في الدوري «نحن نخرج من حالة عاطفية... الكثير يحدث في الدوري». وأضاف «تحاول ألاّ تُشتت انتباهك بكل الأشياء الموجودة خارج غرفة تبديل الملابس». وفي فلوريدا، ألحق ميامي هيت بأورلاندو ماجيك خسارته السابعة توالياً بفوزه عليه 115- 105، في مباراة تألق خلالها الثنائي ماكس ستروس صاحب 32 نقطة، منها 23 في الشوط الأوّل، وغابي فينسينت مع 27.

وخاض ماجيك اللقاء مع 12 لاعباً فقط على خلفية كثرة الغيابات في صفوفه بسبب فيروس كورونا والاصابات.

ويخضع كل من محمد «مو» بامبا، تيرنس روس، الألماني مو فاغنر، آر دجيه هامبتون والليتواني إيغناس برازديكيس لبروتوكولات الحجر الصحي والسلامة الخاصة بالـ «أن بي آيه»، فيما غاب ستة لاعبين آخرين عن الملاعب بسبب الإصابة، من بينهم الهداف كول أنتوني الذي يعاني من كاحله. من ناحيته، فجّر نيو أورليانز بيليكانز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل اللقب ميلووكي باكس 116-112 بعد التمديد.

