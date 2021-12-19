دوليه

توقفت مباراةُ باريس إف سي من الدرجة الثانية وضيفِه ليون في مسابقة كأس فرنسا في دور الأربعة والستين بسبب أحداث شغبٍ بين أنصار الفريقين. واندلعت المشادات بين جماهير باريس إف سي و أنصار الفريق الزائر ليون بعد نهاية الشوط الأول لتتأجل ضربة انطلاق المرحلة الثانية، ثم يقرر الحكم عدم استئناف المباراة ويطلب من الجماهير مغادرة الملعب. وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم باريس إف سي في النتيجة في الدقيقة السابعة بفضل غايتان لورا قبل أن يعدل موسى ديمبيلي النتيجة لليون قبيل الاستراحة بقليل.