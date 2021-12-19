دوليه

اكتملت بعثة الأهلي المصري في قطر منذ يوم الجمعة استعدادا لخوض السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل بالدوحة. وانضم المغربي بدر بانون مدافع الأهلي إلى بعثة الفريق بعد وصولها إلى قطر حيث كان بدر في انتظارها هناك عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العرب 2021. كما انضم الدوليون الذين حضروا مع منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء مشاركتهم أمس بخوض مباراة المركز الثالث أمام قطر هذا بجانب علي معلول الذي حضر مع منتخب تونس الذي لعب نهائي البطولة أمام الجزائر. ويخضع الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول للفحص من قبل الجهاز الطبي على هامش تدريبات الأهلي حيث عانى كل منهما من الإصابة في كأس العرب. ويأمل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في اكتمال جاهزية الثنائي قبل موقعة الرجاء وإن كان اللاعب التونسي الأقرب للمشاركة في تلك المواجهة القوية.