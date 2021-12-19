دوليه

فاز الإماراتي محمد بن سليم أول من أمس برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) خلفا للفرنسي جان تود ليصبح أول عربي يشغل هذا المنصب. وأوضح الاتحاد في بيان أن بن سليم حصل على 61?62 في المئة من الأصوات مقابل 62 .36 في المئة لمنافسه البريطاني غراهام ستوكر الذي تولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2009 وامتناع 1?67 في المئة من التصويت. ونقل البيان عن بن سليم القول: «يشرفني جدا أن يتم انتخابي رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات في ختام الجمعية العامة السنوية في باريس اليوم وأشكر جميع الأندية الأعضاء على تقديرهم وثقتهم». وهنأ بن سليم سلفه الفرنسي تود، معبرا عن تقديره وامتنانه على ما قدمه على مدار الـ 12 عاما الماضية، مؤكدا الالتزام بمتابعة العمل وجعل رياضة السيارات تتخذ خطوات أخرى إلى الأمام. يذكر أن بن سليم (60 عاما) هو رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية منذ 2005، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى أنه سائق رالي سابق وبطل لـ 61 حدثا دوليا من 1983 حتى 2002.

