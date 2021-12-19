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هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري نادي الطموح الرياضي بالانجاز الرائع الذي حققه ابطال وبطلات النادي في بطولة ماراثون وواكاثون مركز العون الذي اقيم في جدة، باحراز اللاعب حسن عبدالرزاق الميدالية الذهبية وكأس البطولة لفئة الشباب (شلل دماغي) واللاعبة مريم ذياب الميدالية الفضية للفتيات (متلازمة الداون). واشاد الوزير المطيري بانجاز الأبطال من ذوي الاعاقة والذي يعكس ما تتمتع به الكويت من كفاءات تستحق التقدير والاعتزاز. من جانبها أهدت رئيس مجلس ادارة نادي الطموح رحاب بورسلي انجاز ابطال وبطلات نادي الطموح الى صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله والى الشعب الكويتي وجميع منتسبي رياضة ذوي الاعاقة. وثمنت تهنئة الوزير المطيري وأثرها الطيب والايجابي على ابطال وبطلات نادي الطموح والاجهزة الفنية والادارية وجميع منتسبي النادي مشيدة بالدعم والرعاية التي يحظى به نادي الطموح ورياضة ذوي الاعاقة من قبل وزير الدولة لشؤون الشباب والذي يمثل حافزاً لتحقيق المزيد من الانجازات.

