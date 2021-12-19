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أبدى مدرب السالمية محمد إبراهيم عدم رضاه عن أداء لاعبيه في مباراة الفريق أمام مضيفه التضامن التي انتهت بالتعادل 2-2 أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وتقدم التضامن في الشوط الأول بهدفي حارس السالمية نواف المنصور بالخطأ في مرماه (18) ومشعل الشمري (35)، لكن السالمية نجح في العودة بالشوط الثاني عبر البديلين فهد الرشيدي (74) و عبدالله الظفيري (88).

وقال إبراهيم في تصريحات إعلامية بعد المباراة إنه غير راض عن أداء اللاعبين الذي هم انفسهم كذلك ليسوا راضين عن مستواهم، موضحاً: «أتمنى أن يشاهد اللاعبون مستواهم ويتعلموا للمستقبل».

وتابع: «بعد تأخرنا في الشوط الأول قمنا ببعض التبديلات في الشوط الثاني وتوفقنا فيها وتمكنا من تعديل النتيجة، وأعتقد أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن المنافسة على اللقب»، مشيراً إلى أن السماوي افتقد اللاعبين حمد القلاف للإصابة ومحمد الهويدي للإيقاف، وقال: «لكن البدلاء قاموا بالواجب على أكمل وجه». ورفع السالمية رصيده إلى 8 نقاط، كما رفع التضامن رصيده إلى 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، تغلب الشباب على ضيفه النصر 2-1 محققاً فوزه الأول في المسابقة. وتقدم النصر في الدقيقة 62 عبر مهاجمه محمد دحام، ورد الشباب بواسطة محمد زنيفر (76)، قبل ان يخطف السنغالي أوسينو نداي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وفوّت لاعب النصر مشاري العازمي فرصة تعديل النتيجة مرة أخرى عندما أضاع ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد النصر عند 8 نقاط.

