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أسدل الستار على منافسات البطولة التنشيطية الأولى لكرة الصالات للمرحلتين المتوسطة والثانوية للبنات، على صالة مدرسة مريم عبدالملك الصالح الابتدائية في الخالدية، بمشاركة أكثر من 412 طالبة من جميع المناطق التعليمية، وبرعاية وتنظيم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وبحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وعدد من القيادات التربوية لمدارس البنات، وحضور غفير من أولياء أمور الطالبات.

وتوج فريق مدرسة مشرف المتوسطة للبنات بالمركز الأول، وجاء فريق «أبطال نسيبة» من مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة بنات بالمركز الثاني، وحصلت سما جاسم على لقب أفضل حارس في البطولة، فيما ذهب لقب الهداف إلى أسيل مساعد بـ 9 أهداف من مدرسة نسيبة بنت كعب.

وأحرز فريق «أبطال العاصمة» المكون من مدارس منطقة العاصمة التعليمية المركز الأول في المرحلة الثانوية، وحل ثانيا فريق مدرسة SAS1 من مدرسة شريفة العوضي الثانوية، وحازت جنى مطر على لقب أفضل حارس مرمى، وحصدت غالية الفارس لقب الهداف.

من جانبه، أشاد المقصيد بنجاح بطولتي المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقال: «جاءت البداية متميزة وناجحة وبمشاركة فاعلة وايجابية من جميع المناطق التعليمية، وتنظيم هذه البطولات المدرسية متوافق مع استراتيجية الاتحاد المدرسي، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، وسيتم تنظيم المزيد من البطولات في مختلف الرياضات في المحافظات الست، وذلك عقب انتهاء فترة الاختبارات المدرسية»، وشكر المقصيد مدربات الفرق المشاركة، وإدارات المدارس، وأولياء أمور الطالبات على حثهم وتشجيعهم للمشاركة في البطولة.

من جهتها، أبدت حيات سعادتها بالمشاركة الكثيفة للطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأضافت: «تعد هذه البداية الواعدة أساساً مستداماً لكرة قدم الصالات النسائية، وفق خطة واضحة بوجود 6 مراكز تدريبية موزعة على جميع المحافظات، وقد انضمت خلال البطولتين 65 طالبة إلى المراكز التدريبية، وهذا من شأنه أن يسهم في تزويد الأندية بالعديد من المواهب الواعدة بمختلف المراحل السنية في كرة قدم الصالات».

