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قالت ادارة الارصاد الجوية إن خرائط الطقس تشير الى استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية حتى فجر الثلاثاء المقبل حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويتخللها سحب ركامية ما يؤدي الى سقوط أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة وقد تكون رعدية احيانا. وقال مراقب التنبؤات الجوية بادارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» ان سقوط الامطار يكون على فترات خلال اليوم ويوم غد وتكون مصحوبة بانخفاض في الرؤية الأفقية احيانا مع فرصة لتكون الضباب مساء. واضاف ان الحالة المطرية تزداد شدة تدريجيا لتكون الأمطار بشكل شبه مستمر وتصبح كميات الأمطار متوسطة بشكل عام على معظم المناطق. وذكر انه اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل تقل كميات السحب وتنحسر فرص الأمطار تدريجيا مع انخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب.