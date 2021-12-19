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حذرت دراسة سويدية جديدة من أن ضغوط العمل والمخاوف المالية قد تزيد من خطر الإصابة بسكتة ‏دماغية أو نوبة قلبية بنسبة تصل إلى 30 في المئة.‏ وربط الباحثون بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومستويات التوتر بالعالية، بعد الاطلاع على عينة دولية تضم أكثر من 100 ألف شخص. وفي البداية، طُرحت على المشاركين أسئلة حول الإجهاد الملحوظ في العام الماضي، وتم تصنيفهم على مقياس من صفر: (بدون إجهاد) إلى 3: (إجهاد شديد). وكشفت نتائج الدراسة أن 7.3 في المئة تعرضوا لإجهاد شديد، و18.4 في المئة تعرضوا لإجهاد معتدل، و29.4 في المئة تعرضوا لإجهاد منخفض، و44 في المئة لم يتعرضوا للإجهاد. وكان أولئك الذين يعانون من ضغوط شديدة أصغر سنا بقليل، ويتسمون بعوامل خطر مثل التدخين أو السمنة في البطن، وفي كثير من الأحيان من البلدان ذات الدخل المرتفع. وبالنسبة للمشاركين الذين يعانون من إجهاد عالي، فقد ارتفع خطر الإصابة بأحد أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22 في المئة، والنوبات القلبية بنسبة 24 في المئة، والسكتة الدماغية بنسبة 30 في المئة.