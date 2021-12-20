المجموعة العربية: لا بديل من الانخراط مع حكومة طالبان

عربيات ودوليات

إسلام أباد- الوكالات: عقد ممثلو 57 دولة إسلامية، أمس في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماعاً استثنائياً مخصصاً للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة. بحضور ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويعد اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الفائت.

وخلال كلمته في الاجتماع شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة مؤكدا أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.

ودعا، المجتمع الدولي للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان، مشددا على ضرورة أن يسهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم. وأعلن تسيير جسر جوي وبري سعودي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان معربا عن أمله في خلق آليات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني. كما استنكر الهجمات الإرهابية لـ«داعش» في أفغانستان، معتبرا أن انهيار الوضع الحالي في أفغانستان سيقود لفوضى تؤثر إقليميا وعالميا.

بدوره أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ضرورة انخراط المجتمع الدولي مع حكومة «طالبان» في كابل بهدف مساعدة أفغانستان في تفادي «التقهقر للانهيار والفوضى» وقال الصفدي، متحدثا بالنيابة عن الدول العربية في الدورة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي «تقف أفغانستان على مفترق رئيس فإما التقهقر للانهيار والفوضى ما سيعيد إنتاج العصابات الإرهابية وخطرها على العالم وإما بدء ولوج التعافي عبر إعادة البناء بما يحترم حقوق الشعب الأفغاني». وأضاف «لايمكن تجاهل أنه لا بديل عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار بهدف مساعدة أفغانستان على العودة عضوا فاعلا في المجتمع الدولي». وتابع الصفدي: «نقترح تشكيل مجموعة اتصال عربية إسلامية للتواصل مع المجتمع الدولي حول أفغانستان».

وفي سياق مشابه شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في كلمته أيضا على ضرورة العمل مع حكومة «طالبان» من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان. وأشار إلى أن «دعم أفغانستان واجب أخلاقي وديني ويجب أن تضطلع منظمة التعاون الإسلامي بدور قيادي في حشد الدعم الدولي لأفغانستان».

وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه «إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم»، بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة في المستقبل. يشار إلى أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان التي تولت السلطة منتصف أغسطس الماضي.

