انتخابات ليبيا.. الأطراف الداخلية تتراشق «كرة التأجيل»

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طرابلس- الوكالات: أكد رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح عدم وجود أي مشاكل فنية في إجراء العملية الانتخابية بموعدها. في وقت سيطرت فيه حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيم الاستحقاق الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر.

وقال السايح في تصريح صحافي تناقلته وسائل إعلام محلية ليبية، إن المفوضية لا تعاني أي مشكلة فنية مضيفاً أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية وفق قوله. كما تابع أن إعلان التأجيل ليس من اختصاص المفوضية، مؤكداً أن «من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف وهو من يقرر يوم الاقتراع والتأجيل». وأتت هذه التصريحات متزامنة مع توقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، بتأجيل الانتخابات العامة فترة وجيزة مرجعاً ذلك إلى «صعوبات وعراقيل».

إلا أن المتحدث باسم مجلس الدولة الليبي، محمد عبد الناصر، عاد وشدد على أن المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي مطالباً المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر حتى فبراير القادم، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.

في غضون ذلك بدأت مشاورات بين الاطراف العالمية والإقليمية حول عقد مجلس الأمن الدولي جلسة قد تحمل صفة «الطارئة» لبحث آخر المستجدات في ليبيا. ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مصادر داخل مجلس الأمن في نيويورك ان الجلسة المقترحة سيحضرها المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات. ومن المرتقب أن تتطرق الجلسة المرتقبة لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر.

ومع رجحان كفة التأجيل بات الليبيون أمام خياري التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديداً لعملية السلام الجارية داخلها.

فيما تصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون.

وتشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.

يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

