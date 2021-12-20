مظاهرات في السودان.. وحمدوك يحذِّر من «الهاوية»

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الخرطوم- الوكالات: أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق والجسور الرئيسة في الخرطوم أمس تحسبا لاحتجاجات شعبية فيما حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى تهدد وحدة البلاد واستقرارها. ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرات في مدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد في الذكري السنوية الثالثة للاحتجاجات التي أطلقت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقد أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسة المؤدية إلى المطار ومقر قيادة الجيش وكذلك أغلب الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل. ويعتزم المحتجون تنظيم مسيرة صوب القصر الجمهوري في وسط الخرطوم حيث انتشرت قوات الأمن ووحدات من الجيش وقوات الدعم السريع. وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بدء الاحتجاجات في مدن أخرى غير الخرطوم منها بور سودان على البحر الأحمر ومدينة الضعين في إقليم دارفور الغربي. وستكون تلك تاسع مرة تنظم فيها مظاهرات احتجاجا على انقلاب السادس والعشرين من أكتوبر والتي استمرت رغم إعادة الجيش حمدوك لمنصبه في 21 نوفمبر وإخلاء سبيله هو وغيره من كبار المعتقلين السياسيين وذلك بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية. وخرجت تظاهرات امس بدعوة من لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية، احتجاجا على الإعلان السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. من جهته حذر حمدوك، من «انزلاق البلاد نحو الهاوية» وقال حمدوك في كلمة وجهها إلى السودانيين «نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة».

في المقابل، هنأ البرهان الشعب السوداني بالذكرى السادسة والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وبالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيد وذلك في كلمة وجهها مساء السبت. وتوجه إلى من وصفهم بـ«المواطنين الشرفاء» قائلا «إننا إذ نستشرف عهدا جديدا ما أحوجنا إلى تلك الروح عندما أجمع كل أبناء السودان بمختلف أطيافهم السياسية والجهوية على حتمية استقلال السودان». وأضاف البرهان «نأمل بذات الروح أن نصل في نهاية الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة تقودنا إلى تحقيق ما كان يتطلع إليه الآباء، في قدرة وعزم أبنائهم على تجاوز الخلافات والتسامي والتسامح». وأكد على استعداده للعمل مع «أبناء الوطن المخلصين، في الوصول الى غايات الانتقال التي يحلم بها أبناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولي إدارة الدولة».

الى ذلك نصحت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها بتفادي التنقل غير الضروري وتفادي التجمعات والتظاهرات، في ظل دعوات للتظاهر من مؤيدي الحكم المدني.

