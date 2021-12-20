بايدن سيوجه «تحذيراً صارخاً» للأميركيين قبيل «شتاء أوميكرون»

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عواصم- الوكالات: يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه «تحذير صارخ» لمواطني بلاده من مخاطر عدم التطعيم ضد فيروس «كورونا» في خطاب يلقيه غداً الثلاثاء في ظل التفشي المتسارع لمتحور «أوميكرون» وارتفاع حالات الإصابة في البلاد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على تويتر «نحن على استعداد لارتفاع مستويات الإصابة وسوف يوضح رئيس الولايات المتحدة كيف سنستجيب لهذا التحدي». وأضافت «سيذكر الأميركيون أنه يمكنهم حماية أنفسهم من المرض الشديد من «كوفيد- 19» من خلال التطعيم والحصول على جرعة معززة عندما يكونون مؤهلين».

ويأتي خطاب بايدن المخطط له مع تزايد حالات دخول المستشفيات والوفيات بسبب «كوفيد» في الولايات المتحدة مع تفشي المرض الذي أجبر على إلغاء عروض برودواي ومباريات كرة القدم.

وسيعلن بايدن عن خطوات جديدة تتخذها الإدارة لدعم المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة مع إصدار «تحذير صارخ» لما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأميركيين الذين يختارون عدم تطعيمهم وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤول في البيت الأبيض. وحذر خبراء الصحة من موجة إصابات جديدة تزامنت مع وصول متحور «أوميكرون» ونشاط السفر خلال العطلات والطقس الأكثر برودة. وفي الولايات المتحدة، توفي 800939 شخصًا بسبب الوباء، وبلغ متوسط ??الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لمدة 7 أيام 122297 حتى يوم الجمعة، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، بزيادة 1.5% عن الأسبوع السابق.

وفي اوروبا أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي «إغلاق» البلاد في فترة عيد الميلاد في قرار يرمي إلى احتواء التفشي المتسارع للمتحور «أوميكرون». وقال روتي، في مؤتمر صحافي متلفز «أقف بحزن. ولاختصار الأمر بجملة واحدة، سيفرض إغلاق في هولندا». وأضاف «هذا أمر لا مفر منه بسبب الموجة الخامسة التي تأتي إلينا مع المتحور أوميكرون». وأوضح روتي أن كل المحال غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح يجب أن تُغلق اعتبارا من يوم الأحد وحتى 14 يناير، فيما ستُغلق المدارس حتى التاسع من يناير على أقرب تقدير. كذلك سيُخفّض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من أربعة إلى اثنين، باستثناء يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر.

