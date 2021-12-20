رئيس الحكومة الأردنية في الحجر بعد إصابة ابنه

عربيات ودوليات

عمّان- الوكالات: أعلنت الحكومة الأردنية، خضوع رئيس الوزراء بشر الخصاونة لإجراءات الحجر الصحي المنزلي، لمخالطته المباشرة لأحد أبنائه الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الاردنية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء «بترا» إن الخصاونة، سيطبق عليه إجراءات البروتوكول الصحي لأنه مخالط «لصيق» بعد تأكيد إصابة أحد أبنائه بالفيروس. ونقلت الوكالة عن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف «كورونا» د. عادل البلبيسي، إنه سيطبق الحجر المنزلي على رئيس الوزراء، مُبينا أنه بعد 5 أيام سيُجري فحص «PCR» له، وإذا كانت النتيجة سلبية، سيعاود عمله. وأضاف البلبيسي أن البروتوكول الصحي يطبق على الجميع، لمواجهة تفشي الوباء، وحماية المجتمع.

وبدأت الحكومة الاردنية خلال الأيام الماضية بث رسائل رسمية عبر مختلف وسائل الإعلام، لحث المواطنين على الالتزام بجرعتي اللقاح، منذ اليوم الأول للعام المقبل 2022، بموجب أمر دفاع جديد صدر مؤخرا بموجب أحكام قانون الدفاع المعمول به رقم 13 لسنة 1992.

