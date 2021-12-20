«نيويورك تايمز»: إسرائيل لا تملك قدرة حقيقية على وقف «النووي الإيراني»

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اكد مسؤلون اسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية أن «إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، في وقت قريب». وقالت الصحيفة «مع الجهود الدبلوماسية لكبح تأرجح برنامج إيران النووي أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قواته بإعداد خيار عسكري، محذرا العالم من أن إسرائيل ستأخذ الأمور بين يديها إذا لم يقيد الاتفاق النووي الجديد إيران بما فيه الكفاية».

ونقلت عن الكثير من المسؤولين والخبراء العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين قولهم إن «إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، على الأقل ليس في أي وقت قريب».وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن «الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب في أضرار جسيمة لمشروع إيران النووي». وأشارت إلى أنه بحسب الخبراء والمسؤولين فإن هجوما صغيرا يلحق الضرر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه تماما، سيكون ممكنا في وقت قريب، لكن الجهود الأوسع لتدمير عشرات المواقع النووية في أجزاء بعيدة من إيران وهو نوع الهجوم الذي هدد به المسؤولون الإسرائيليون سيكون خارج نطاق الموارد الحالية للقوات الإسرائيلية».

