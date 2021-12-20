روما أذلَّ أتالانتا.. ويوفنتوس تنفَّس الصُّعَداء

دوليه

حرم روما مضيفه أتالانتا من إزاحة ميلان عن الوصافة وإن كان موقتاً، وذلك بالفوز عليه للمرة الأولى منذ 2017 وبنتيجة مذلة 4-1 بفضل ثلاثة أهداف إنكليزية أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي التي شهدت فوز يوفنتوس على مضيفه بولونيا 2-0 وتنفسه الصعداء بعض الشيء قبل مرحلة على نهاية العام.

كانت الفرصة قائمة أمام أتالانتا للصعود الى المركز الثاني ووضع ميلان تحت الضغط وذلك لو نجح في تحقيق فوزه السابع توالياً والثاني عشر للموسم.

لكن روما صعقه في معقله وحقق فوزه الاول على ممثل مدينة برغامو منذ أن تغلب عليه في ملعبه أيضاً 1-0 في أغسطس 2017، ملحقاً به الهزيمة الثالثة للموسم. واستغل مورينيو هذا الفوز للرد على «الذين قالوا لي أن روما لم يفز على أي من الفرق الخمسة الكبرى في الدوري منذ 19 شهراً»؟. ورأى البرتغالي أن «الفريق كان ممتازاً في كافة النواحي...»، مضيفاً «سمعت كثيراً الناس يقولون بأن روما لم يفز على أي من الفرق الخمسة الكبرى منذ 19 شهراً، والآن بإمكانهم القول بأن الأمر قبل 20 دقيقة».

وضرب روما باكراً بعدما تقدم عليه بهدف قبل مرور دقيقة على البداية عبر الإنكليزي تامي ايبراهام، ثم أضاف ثانياً في الدقيقة 27 عبر نيكولو زانيولو.

وحاول المدرب جانبييرو غاسبيريني تدارك الموقف، فزج بالكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 34 بدلاً من الألباني بيرات دجيمستي، فكان صائبًا في قراره إذ نجح مورييل في إعادة فريقه الى أجواء اللقاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول (1+45). وتعقدت أمور أتالانتا كثيراً بعدما اهتزت شباكه بهدف ثالثٍ سجله الإنكليزي كريس سمولينغ (72). ولم تنتهِ الأمور هنا، فمن هجمة مرتدة سريعة أخرى وجه روما الضربة القاضية لمضيفه بإضافة الهدف الرابع والثاني شخصياً لأبراهام (82). وبغياب قائده الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انضم الى زميله المهاجم فيديريكو كييزا المصاب، تنفس يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري الصعداء بعد العودة من ملعب بولونيا بالفوز 2-صفر بفضل هدفين سجلهما الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 6 بعد تمريرة من فيديريكو برنارديسكي، والكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 69 بتسديدة من مشارف المنطقة تحولت من المدافع وخدعت حارسه. وبعدما أهدر نقاطاً في 9 من مبارياته الـ18 مع أربع هزائم وخمسة تعادلات، يرتدي الفوز على بولونيا ومدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش أهمية بالغة ليوفنتوس قبل مباراته الأخيرة لهذا العام والتي يخوضها غدا على أرضه ضد كالياري.

