هرتا برلين صعق دورتموند

دوليه

أهدر بوروسيا دورتموند 3 نقاط غالية في صراعه مع بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني، بخسارته على ملعب هرتا برلين 2-3، أول من أمس، في المرحلة الـ17 من البوندسليغا. فعلى الملعب الأولمبي في برلين، أنهى دورتموند الشوط الأول من مباراته أمام هرتا، متقدمًا بهدف سجله جوليان براندت في الدقيقة (31). لكن هرتا برلين قلب الأمور لصالحه تماما في الشوط الثاني واستحق أن يدرك التعادل في الدقيقة (51) بواسطة المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل.

وتقمص المهاجم الشاب ماركو ريشتر دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لهيرتا برلين في الدقيقتين (57 و69). وقبل 7 دقائق من نهاية المباراة أحرز ستيفن تيغيس الهدف الثاني لدورتموند، لكنه لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

وتوقف رصيد دورتموند عند 34 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، في الوقت الذي رفع فيه هرتا برلين رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز الـ11. وعلى ملعب رورستاديون، حسم يونيون برلين فوزه على مضيفه بوخوم بهدف سجله ماكس كروز في الدقيقة (16). وعلى ملعب راين نيكار أرينا، اقتنص هوفنهايم تعادلا قاتلا من ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لكل منهما.

