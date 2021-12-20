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النصر لمواصلة الانتصارات في «سلة الأولى»

زيد خلف
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الإثنين 20 ديسمبر 2021

يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الساحل في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 12 في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع اليرموك مع الشباب في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة نادي الساحل. ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة يأتي بعده النصر واليرموك والصليبخات بـ 10 نقطة لكل منهم، ثم الشباب والتضامن 7 نقاط، وأخيرا الساحل 6 نقاط. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر الوصيف نظيره خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل.


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