سمو ولي العهد يحضر نهائي كأس سمو الأمير غداً

محلية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب (فيفا 2021) التي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الحالي، مشيدا سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.

كما بعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها عن خالص تهانيه لسموه وللشعب القطري بنجاح بطولة كأس العرب (فيفا 2021) التي استضافتها قطر، مشيدا سموه بالاستعدادات والترتيبات الكبيرة التي وفرها البلد الشقيق للفرق المشاركة في كافة الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث المهم والتي لاقت ثناء الجميع وأسهمت في إنجاح هذه البطولة وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة الفرق الرياضية وبالأداء المميز الذي قدمته طوال فترة البطولة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، مشيدا سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.

كما بعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها خالص تهانيه لسموه وللشعب القطري بنجاح بطولة كأس العرب، مثمنا سموه ما وفره البلد الشقيق من إمكانيات واستعدادات وترتيبات كبيرة للفرق المشاركة في كافة الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث المهم والتي لاقت ثناء الجميع.

وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين. وكان منتخب الجزائر توج بلقب بطولة كأس العرب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين نظيفين.

من جانب آخر، أعلن رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف عبر الموقع الرسمي للاتحاد عن حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المباراة النهائية لكأس الأمير نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالشكر الى سمو الأمير على رعايته المباراة، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي العهد على حضوره النهائي، وكذلك على دعمهما للرياضة والرياضيين في مختلف المجالات.

وأشاد اليوسف بدور الوزارات والهيئات والجهات العاملة، وحرصها على انجاح المباراة.

وكان عقد صباح امس في مقر الاتحاد الاجتماع التنسيقي للمباراة النهائية لكأس الامير بحضور اليوسف ووكيل الوزارة المساعد في الديوان الاميري الشيخ ماجد محمد اليوسف، ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد احمد عقلة، والامين العام للاتحاد صلاح القناعي، بالاضافة الى ممثلين عن اللجان والجهات الحكومية المعنية.

وتقام المباراة النهائية غدا الثلاثاء على ستاد جابر الاحمد الدولي، وتجمع القادسية والكويت.

بدوره أكد فليطح على ان حضور سمو ولي العهد المباراة سيكون له بالغ الاثر لدى جميع الرياضيين وليس اللاعبين فقط، متمنيا ان يقدم الفريقان مستوى مميزا يستمتع به كل من يتابع اللقاء.

وأضاف ان جميع الجهات المعنية بالمباراة النهائية ستبذل كل الجهود من اجل انجاح البطولة الأغلى، معتبراً ان حضور الجماهير سيكون لمن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فقط، وعبر تطبيق نظام حجز التذاكر الكترونياً.

