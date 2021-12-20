نهائي عربي مغاربي رفيع المستوى

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استمتعنا بالامس القريب بنهائي بطولة كأس العرب بفوز الفريق الجزائري على الفريق التونسي في مباراة مغاربية من شمال افريقيا جاءت بمستوى فني رفيع المستوى استمتع بها الجمهور الكبير الذي حضر المباراة وكان هو نجم البطولة الاول بمساندته المستمرة للفرق العربية المشاركة. فبالفعل تعتبر هذه البطولة هي انجح بطولة عربية على مر تاريخ البطولات الرياضية العربية واخص بالذكر بطولات كرة القدم العربية. فكانت بروفة ناجحة للدولة المنظمة لمعرفة مستوى الخدمات التي ستقدم في بطولة كأس العالم القادمة بالدوحة وايضا كانت المباريات اختبارا حقيقيا لمستوى بعض الفرق التي تأهلت للادوار النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر... عسى ان يستفيدوا من لعبهم هذا الكم من المباريات التجريبية استعدادا للتصفيات النهائية لكأس العالم القادمة. اضافة الى ذلك شاهدنا نجوماً عرباً لاول مرة يستحقون ان يكونوا نجوم الغد ويصلوا الى مستوى محمد صلاح المصري لاعب ليفربول الانكليزي... نعم بطولة ناجحة ومستوى فني راق بين تونس والجزائر بتشريف من رئيس الدولة الشيخ تميم بن حمد ورئيس الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي الذين تفاعلوا مع مجريات البطولة وانبهروا بنجاحها... فيما عدا ما صرح به الحكم البولندي بشأن المباراة التي أدارها ومدى مصداقيته او كذبة لضرب تنظيم البطولة؟ والله من وراء القصد.

