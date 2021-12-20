نقاط القوة والضعف مكشوفة في الأصفر والأبيض

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تعد مواجهة القادسية والكويت في نهائي كأس الأمير التي ستجمع بينهما غدا على ستاد جابر الدولي بالغة الاهمية للطرفين، وتحتاج للكثير من العمل الفني من قبل المدربين، فكل منهما لديه حسابات يسعى لتطبيقها في المباراة، ولن يكون هناك غموض على الصعيد الفني للفريقين بحكم المواجهات والتنافس الذي يجمع بينهما وان كانت خسارة القادسية في المباراة الماضية 0 ? 3 امام منافسه في الدوري الممتاز ستكون حاضرة سواء على الجانب النفسي او الفني. واذا ما ركزنا على الجوانب الفنية فسيتضح ان هناك مواطن قوة وضعفاً في خطوط الفريقين وهي على النحو التالي في القادسية:

? بطء قلبي الدفاع تحديدا علي فايز وعدم الاجادة بالتعامل مع انطلاقة المهاجمين.

? يعاني من ضعف واضح للعيان في لاعبي الارتكاز فهد الانصاري ومحمد خليل فليس لديهما القدرة على اداء الواجب الدفاعي او الهجومي بتوازن نظرا للبطء الشديد في الحركة وهي العلة المؤثرة بشكل مباشر على اداء الفريق.

? غياب التحضير السليم في حال الاستحواذ على الكرة من جانب لاعبي الوسط وافتقاد احمد الظفيري لميزة اللعب السريع.

? يشكو من غياب اللاعب الهداف الذي يحسن انهاء الفرص فليس لدى المحترف الجامايكي روماريو واحمد الرياحي القدرة على القيام بأدوارهما.

? لايمتلك اللاعب البديل في الاحتياط الذي يخلق الفارق عندما تتأزم الامورلدرجة ان تبديلات المدرب ليس بها اي اضافة.

اما قوته فتنحصر في تحركات بدرالمطوع واحمد الظفيري وعيد الرشيدي واجادة الظهيرين راشد الدوسري والالباني لورنس تراشي في اداء واجباتهما الدفاعية والهجومية ولكن تظل تغطية لاعبي الارتكاز معهما عاملا اضافيا لتكون تحركاتهم مثمرة.

بينما نقاط ضعف الكويت فتنحصر في النقاط التالية:

? كثيرا ما يفتقد قلبا الدفاع فهد الهاجري والاسترالي ماكغواين الثبات عند مواجهة المهاجم وكما يعيبهما عدم القدرة على التعامل مع الكرات السريعة من الجانبين.

? الظهيران جهدهما غير متوازي حيث دائما يعتمد على سامي الصانع على التقدم مع المهاجمين الا ان عودته تكون متأخرة في حال فقدان الكرة والظهير الايسر لا يقدم الدور الفعلي خصوصا هجوميا مما استدعى باشراك الشاب سلطان فرج في المباراة الاخيرة بالدوري لعلاج تلك العلة.

? يؤخذ على فيصل زايد هبوط مستواه بما انه يعتمد عليه كمهاجم ثان ليتقدم لكن مازال غير قادر على القيام بما هو مطلوب منه.

? لم يظهر المهاجمون بالصورة المطلوبة بالرغم من وجود المحترف الكونغولي مبوكاني مما دفع بالمدرب لتجربة ابراهيم كميل ويوسف الرشيدي في بعض المناسبات.

في حين يتميز الابيض بالتالي:

? خط وسطه قادر على شغل المساحات بكونه يعتمد على الثلاثي المغربي المهدي برحمة وطلال فاضل وعلي حسين كمحاور وهذا الامر منح الدفاع اطمئنان قدر المستطاع لتعطيل العاب الخصم.

? استثمار طاقة احمد الزنكي الذي يتميز بالسرعة وتصرفه بالكرة بالشكل المثالي ودائما ما يكون مصدر ازعاج وما زاد من عطائه هي المساندة الخلفية من لاعبي الوسط بالذات على حسين.

? تتوافر لدى المدرب اوراق عدة في مقاعد الاحتياط متى ما احتاج لها وبالذات في خط الوسط او الهجوم.

وتتكافأ قوة الفريقين في مركز حراس المرمى بوجود خالد الرشيدي الذي يواصل التألق مع الأصفر، وحميد القلاف الذي يدافع ببسالة عن مرمى الابيض.

