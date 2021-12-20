حجز إلكتروني لتذاكر «النهائي».. ومؤتمر صحافي للمدربين اليوم

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أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أول من أمس تدشين نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس سمو أمير البلاد في نسختها الـ59 موسم (2020 - 2021) والمقررة غداً بين الكويت والقادسية على ستاد جابر الدولي.

وقال اليوسف في تصريح صحافي إن الجمهور يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر Emircup.com لحجز مقاعده وحضور هذا النهائي «الكبير» الذي سيشهد إقامة «احتفالية مميزة» قبيل انطلاق المباراة. وتوجه بالشكر إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على جهوده الرامية لتسهيل إجراءات اتخاذ مثل هذه الخطوة وتوفير مختلف أشكال الدعم لتطبيقها انطلاقا من حرصه على مواكبة التطورات وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تسهم في إنجاح هذا العرس الرياضي.وأعرب عن أمله في أن يقدم الفريقان المتنافسان على لقب «أغلى الكؤوس» مستوى عال مع الحفاظ على الروح الرياضية وأن يستمتع الجمهور بنهائي قوي يعكس المستوى الفني العالي للفريقين.

من جانب آخر يُعقد عند الساعة الـ 11:30 من صباح اليوم المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية لكأس الأمير والتي ستجمع القادسية والكويت غداً على ستاد جابر الأحمد الدولي. ويحضر المؤتمر الذي سيقام في قاعة المؤتمرات في مقر اتحاد الكرة مدرب ولاعب من كلا الفريقين.

