كاظمة.. القادم أصعب

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اجتاز كاظمة أول الاختبارات الصعبة عندما هزم العربي أول من أمس بهدف شبيب الخالدي ليستعيد الصدارة التي خطفها منه الكويت والقادسية مؤقتاً في بداية الجولة الخامسة، وحقق كاظمة المطلوب منه في مباراة الأول من أمس رغم أن السيطرة في معظم أوقات المباراة كانت لصالح العربي الذي سنحت له فرص عدة لتعديل النتيجة بل وربما الفوز في المباراة لكن لاعبيه أضاعوها بغرابة شديدة. وواجه مدرب كاظمة داركو نيستروفيتش فريقه السابق العربي ولعل أبرز ما قام به المدرب هو الدفع برضا هاني في مركز الظهير الأيمن للحد من خطورة الليبي السنوسي الهادي، كما أشرك الأردني أحمد عرسان من البداية فصنع هدف المباراة الوحيد من انطلاقة جميلة على الجهة اليمنى. ورغم أن البرتقالي تمسك بالصدارة وحافظ على سجله خاليًا من الهزيمة إلا أنه ما زال يحتاج لتصحيح بعض الأخطاء خصوصاً في الخط الخلفي. في المقابل، دفع مدرب العربي أنتي ميشا ثمن الفوضى التي أحدثها في تشكيلة الفريق خصوصاً في الشوط الثاني الذي أدخل فيه جميع اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية دون تنظيم أو خطة واضحة للهجوم، ومع ذلك سنحت للفريق أكثر من فرصة للتسجيل، بينما يتحمل الحارس سليمان عبدالغفور جزءًا من مسؤولية الهدف الذي دخل مرماه.

بالنسبة للكويت والقادسية فقد حققا المطلوب منهما وبقيا على بعد نقطة من المتصدر بعد فوز الأبيض على الفحيحيل 2-0 والأصفر على اليرموك 3-1، قبل المواجهة المرتقبة بينهما غداً الثلاثاء في نهائي كأس الأمير، في حين تأكد أن اليرموك والفحيحيل يحتاجان للكثير من العمل من أجل البقاء في «الممتاز».

أما السالمية فنجا بصعوبة من خسارة مؤكدة بتعادله 2-2 مع التضامن الذي تقدم 2-0 ولم يحافظ على تقدمه، لكنه أظهر إمكانية تطوره وقدرته على إحراج الكبار. ونال النصر في هذه الجولة خسارته الأولى التي جاءت على يد الشباب الذي ابتعد قليلاً عن مؤخرة الترتيب، بينما ظل النصر في المنطقة الدافئة.

