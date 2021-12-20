7 ميداليات آسيوية لـ «الكراتيه»

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حقق منتخب الكراتيه سبع ميداليات متنوعة في انطلاق منافسات البطولة الآسيوية التي تستضيفها كازاخستان بواقع ذهبيتين ومثلها من الفضة وثلاث برونزيات. وقال عبدالعزيز الشولي رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة إن اللاعب علي العجمي حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه للناشئين (تحت 57 كغ) كما نال زميله اللاعب عبدالهادي الدويلة ذهبية (تحت 63 كغ) لنفس المسابقة والفئة. وأضاف الشولي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعبة أن اللاعب موسى المطيري حقق بدوره الميدالية الفضية في فئة الناشئين ضمن المنافسات القتالية (تحت 52 كغ) في حين نال اللاعب عمر بستكي المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات كاتا للناشئين أيضا. وأشار إلى أن اللاعب حسن المجادي نال الميدالية البرونزية للناشئين في المنافسات القتالية (تحت 70 كغ) بينما حقق اللاعب حسن كمال الميدالية البرونزية في المنافسات الاستعراضية لفئة الشباب وأحرز منتخب الكويت المكون من اللاعبين أحمد المسلم وحسن كمال وعمر بستكي الميدالية البرونزية لنفس المنافسات (فرق).