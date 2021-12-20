الاخيرة

انتشرت العديد من التغريدات لشخصيات عامة كويتية تعارض بها الرهن العقاري كإحدى وسائل حل مشكلة السكن في الكويت، ووضع البعض من هؤلاء العديد من الأسباب والمبررات للاعتراض على الرهن، يظهر كثير منها أنهم لم يستوعبوا فكرة الرهن العقاري كما لم يستوعبوا ظروف البلد المستجدة وعجوزات الميزانية العامة التي تتضمن دفع الرواتب وغيرها من متطلبات تمس 5 ملايين مواطن ومقيم.

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هناك العديد من الأسباب التي تفرض الأخذ بالرهن العقاري منها:

1- الرهن العقاري وليس توفير الدولة السكن للمواطنين هو النهج الغالب في العالم أجمع لحل مشكلات الإسكان، ولا يعقل أن يخطئ 8 مليار من البشر ويصيب قلة من الكويتيين!

2- الرهن العقاري لم يعد خياراً من الخيارات بل هو الخيار الوحيد، فقد أعلنت الجهات المختصة بالمالية والائتمان والإسكان أن الدولة لا تملك الأموال اللازمة للاستمرار في التمويل الحكومي لمشاريع الإسكان ولتلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة.

3- ضمن عمليات الرهن العقاري «الصحيحة» أن تقوم الدولة بتخصيص أراضٍ عامة للمطورين وعلى رأسهم الشركات العقارية الكويتية بأسعار معقولة أو حتى «متهاودة»، كما فعلت مع المزارع والجواخير والإسطبلات والمناحل... إلخ، ومعروف أن 95% من أراضي الكويت صحراء لا زرع ولا ضرع فيها، فلماذا نجد الدولة سخية بالأراضي للمواشي وتبخل بها على البشر من مواطنيها؟!

4- تقوم الشركات العقارية والمطورون بالحصول على التمويل اللازم للبناء من البنوك لعشرات أو حتى مئات آلاف الوحدات السكنية بالتوازي للانتهاء في سنوات قليلة، ليتنافسوا فيما بينهم لاستقطاب طالبي السكن عبر جودة البيوت وجمال المشاريع «للدول الخليجية وباقي دول العالم تجارب ناجحة جداً بهذا الخصوص»، وبالطبع فإن تهاود أسعار الأراضي وتهاود سعر البناء الجماعي وقيام الدولة ببناء البنى الأساسية والتنافس بين المطورين لتسويق منتجاتهم، سيجعل سعر الفيلا المعنية متهاودا جدا ويقل بكثير عن 70 ألف دينار، وبذلك سيتمكن طالبو السكن من الحصول على قرض من البنوك المحلية بفوائد متهاودة، ومن ثم ستحل مشكلات طالبي السكن الحاليين والقادمين للأبد، وسيستفيد طالبو السكن والشركات العقارية والبنوك على نهج ربح، ربح، ربح، فالجميع رابحون والمستفيد الكويت وأبناؤها، وحتى المقيمون حيث سيصبح بمقدورهم شراء وحدات سكنية بأسعار معقولة كالحال في باقي دول الخليج!

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آخر محطة:

استطاع بلد كثيف السكان محدود الموارد كحال الشقيقة مصر وعن طريق الرهن العقاري أن يوفر مدنا جديدة استوعبت ملايين السكان، فهل تعجز الكويت عما نجحت فيه مصر ؟!

