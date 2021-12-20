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وفاة أكبر مُعمِّرة في الصين عن 135 عاماً


توفيت أكبر امرأة معمرة في الصين، أليميهان سيتي عن عمر ناهز 135 عاما في منطقة شينغيانغ الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» أن أليميهان سيتي ولدت في 25 يونيو 1886. وفي عام 2013، تصدرت المرأة الويغورية قائمة أكبر المعمرين على قيد الحياة في الصين والصادرة عن الجمعية الصينية لعلم الشيخوخة وطب الشيخوخة. ووفقا لبيانات العام الماضي، تُعرف كومشيريك باسم «بلدة طول العمر» وتضم أكثر من 40 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما. ووفقا للإحصاءات الرسمية، ارتفع متوسط العمر المتوقع لسكان شينجيانج من 30 سنة في عام 1949 إلى 74.7 سنة في عام 2019.


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