الخياط: «السكة الحديد» من السعودية إلى الشدادية

وطن النهار

وقّع المجلس البلدي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بحضور رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري الدكتور حسين الخياط وحضور عدد من قياديي هيئة الطرق وأعضاء المجلس.

وقال رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي في كلمة على هامش التوقيع ان الهدف من توقيع هذه الاتفاقيات رسم خارطة الطريق للتعاون ما بين الجهتين بما يسبق عرض هذه الامور على المجلس البلدي وكذلك احالتها للدراسات التنفيذية. وأضاف العتيبي ان المجلس البلدي قام بزيارة عدد من المواقع وتلمس لبعض الامور التي تحتاج تفاهمات ما قبل العرض على المجلس ومنها اختصار الدورة المستندية والتوجيه السليم لهذه المعاملات والموضوعات المهمة التي نحتاجها جميعا سواء على ارض الواقع او من الناحية الاجرائية والفنية. واكد اهمية الانجاز حيث بدأ المجلس البلدي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات الدولة لتمهد الى مزيد من التعاون والتنسيق بما يصب في صالح الاطراف.

بدوره قال رئيس هيئة الطرق والنقل البري د. حسين الخياط، ان مجلس الوزراء اسند مشروع هيئة السكك الحديدية الى الهيئة العامة للطرق، مشيراً الى ان المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية الى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلو متراً. وأضاف الخياط انه تم تشكيل فريق لتسلم المشروع، حيث تم وضع خطة ليتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال ازالة المعوقات واعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف. وأكد الخياط انه سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع». وأشار رئيس هيئة الطرق الى انه تم تحديد الكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، اذ سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص. واضاف الخياط ان هذه الاعمال تتطلب تعاونا مع المجلس البلدي في عملية الموافقات مع المجلس البلدي للقيام بتصميم وتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة وخاصة ان الطرق تتجاوز 8000 كيلومترا. وأضاف ان توقيع هذه الاتفاقية سيسهم بتسهيل الاعمال وسيقلل من الوجود المتكرر من اعضاء الهيئة لاستيضاح الامور في المجلس البلدي والذي من شأنه تسريع وتيرة انجاز الاعمال. وقال الخياط ان طبيعة عمل الهيئة تتطلب القيام بمجموعة كبيرة من الاعمال لا تختصر فقط على الطرق انما ايضا تشمل البنية التحتية سواء اعمال الكهرباء والماء والصرف الصحي. واشار الى ان النقل سيكون من الاهتمامات الكبيرة من المستقبل القريب وان هذه الاتفاقية ستسهل نقل وتبادل هذه الدراسات الخاصة بالمشاريع الجديدة، معربا عن شكره للمجلس البلدي الموافقة على الاستثمار في جسر الشيخ جابر والجزر حيث ان الموافقة ستسهم بايجاد موارد للهيئة العامة للطرق والقيام بالمهام الموكلة للهيئة.

