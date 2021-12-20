لجنة العاصمة: تخصيص موقع في «شرق» لجهاز متابعة الأداء الحكومي

وطن النهار

أبقت لجنة محافظة العاصمة برئاسة عبدالعزيز المعجل صباح امس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة امكانية اعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق على الجدول، مع دعوة وزارة المالية وادارة املاك الدولة، وادارة الفتوى والتشريع، كما ابقت على الجدول الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان، بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد الى منطقة السرة قطعة رقم «2» لتسهيل حركة المرور مع دعوة هيئة الطرق وادارة التنظيم في البلدية.

ووافقت اللجنة على طلب وزارة المالية تخصيص موقع القسيمة رقم 56 في القطعة رقم 2 بمنطقة شرق لصالح جهاز متابعة الآداء الحكومي، كما وافقت على الاقتراح المقدم من العضو حسن كمال، بشأن استحداث التفاف فوقي في منطقة الدسمة السكنية، ووافقت ايضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اقامة جور لتبديل الزيوت في فرع كهرباء السيارات وتصليح الاطارات الكائن بجانب مركز ضاحية المنصورية قطعة رقم 2.

