الفارس: مهندسو المستقبل كفاءات وطاقات بنّاءة ومنتجة

وطن النهار

افتتحت كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت معرض التصميم الهندسي ال 40 بمشاركة 102 من المشاريع من مختلف الأقسام العلمية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمدة يومين في مدينة صباح السالم الجامعية.

وقال ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير التعليم د. محمد الفارس في كلمة له على هامش الافتتاح ان المعرض يضم عددا من المشاريع الهندسية ذات التفكير الابداعي والابتكاري تهدف الى خدمة المجتمع والبشرية لحياة مستدامة وتعكس مدى ما يملكه ابناؤنا وبناتنا من مهندسي المستقبل من كفاءات وطاقات بناءة ومنتجة تتسم بالقدرة على الابداع وهذا ما يدعو للفخر والاعتزاز بهم.

ودعا الفارس الى ان يكون لمثل هذه المشاريع امتداد على ارض الواقع وأن تكون بداية لفتح آفاق جديدة ومتسعة لهؤلاء المهندسين والمهندسات في المستقبل وذلك للانخراط والمنافسة بسوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز خطة الكويت 2035.

واشاد بالدور الفاعل لأعضاء الهيئة الأكاديمية للجهود المتميزة التي يقومون بها مجال التعليم الجامعي من خلال استثمارهم الأمثل في الثروة البشرية وتنمية مهارات الطلبة في جميع التخصصات وهذا ما يحتاج اليه الوطن لتنشئة جيل قادر على تسلم مهامه في المستقبل فهم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للكويت.

وأضاف الفارس ان كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت هي مصنع للأفكار والابتكارات الهندسية التي تعالج الكثير من المشكلات المحلية والدولية بأيادي الطلبة المهندسين والمندسات تحت اشراف نخبة مميزة من الاساتذة ن من اصحاب الخبرة والاختصاص في الكلية.

من جهته قال القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط د. محمد زينل في كلمة له خلال الافتتاح ان اقامة معرض التصميم الهندسي تأتي بعد عودة الدراسة التقليدية بعد توقفها بسبب تداعيات فيروس كورونا وكونه المعرض الأول الذي يقام في حرم مدينة صباح السالم الجامعية فانه «يحملنا مسؤوليات عدة اهمها يكمن في دعم توجهات الدولة لخلق رأس مال بشري ابداعي يواكب تحديات التنمية».

وأشار الى ان الكوكبة المميزة المشاركة في هذا المعرض من شباب هذا الوطن هي محل فخر اذ استمر جهدهم طوال سنوات دراستهم في كلية الهندسة والبترول لنراه اليوم على ارض الواقع في مشاريع ترسم المستقبل المهني الناجح وسبيل لفتح آفاق الابداع والتفوق في مستوى عال من المهنية والاحترافية تعكس قدرات المشاركين على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤى وتطلعات كويت المستقبل.

بدوره اوضح مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي في كلمة مماثلة انه خلال الفترة ما بين 2001 الى 2021 تم الوصول الى 2400 مشروع و10 آلاف طالب وطالبة تخرجوا من كلية الهندسة والبترول معربا عن شكره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مواصلة المشاركة منذ اول معرض تصميم هندسي الى هذا اليوم.

من جانبه ذكر مدير ادارة الابتكار في مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع المهندس عبدالله الجدعان في تصريح صحافي ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حريصة على دعم هذا المعرض سنويا والحضور للاطلاع على الأفكار الرائعة للمهندسين في مشاريع التخرج، مشيرا الى ان حضورهم لا يقتصر على الدعم المادي او المعنوي ولكن حتى لاستقطاب بعض الأفكار لهذه المشاريع ليتم احتضانها عن طريق مركز صباح الأحمد باصدار شهادة براءة اختراع او المساعدة في التطوير التكنولوجي حسب الطاقة البشرية المتوفرة بالمركز.

يذكر ان المعرض اقيم بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الحرم الشمالي لكلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية ويعتبر المعرض من اكبر المعارض التي تقيمها كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت منذ انشاء الكلية سنة 1975 ويبرز قدرات ومهارات المهندس الخريج وأيضا ظهور مشاريع متميزة ذات كفاءات عالية للوصول الى براءة الاختراع.

